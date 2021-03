Unternehmen suchen händeringend Azubis für technische Berufe

Beim Nürnberger Aufzughersteller Schmitt+Sohn sind die Auftragsbücher voll. Es gibt jede Menge zu tun. 45 Azubis will das Unternehmen einstellen, aber das ist nicht gerade einfach. Geschäftsführer Maximilian Schmitt erzählt, dass es schon in den vergangenen Jahren schwierig war, geeignete Azubis zu finden. Inzwischen müsse man regelrecht um Lehrlinge werben.

Finanzielle Anreize zum Einstieg

Das Traditionsunternehmen versucht Anreize zu schaffen. Im ersten Lehrjahr übernimmt es Kost und Logis der Azubis, die aus ganz Deutschland stammen, so der geschäftsführende Gesellschafter Maximilian Schmitt und: "Wir haben zum Beispiel in 150 Jahren noch nie betriebsbedingt gekündigt. Das Bewusstsein dafür muss man erst einmal bei den Menschen schaffen." Dann müsse man natürlich in den technischen Berufen Akzente setzen und "die Leute darauf hinweisen, dass es neben dem Industriekaufmann auch noch andere Ausbildungsberufe gibt", ergänzt Schmitt.

Social Media, Internet und Marketing über die Mitarbeiter

Das Unternehmen sucht etwa Mechatroniker und industrielle Mechaniker. Um auf sich aufmerksam zu machen, wirbt der Aufzughersteller im Internet und auf den verschiedensten Plattformen. Auch die Mitarbeitenden werden für das Marketing eingespannt, um in ihrem persönlichen Umfeld das Unternehmen und seine Ausbildungsmöglichkeiten bekannter zu machen, berichtet Schmitt. "Wir sind trotz der Pandemie in einer großen Wachstumsphase, wir benötigen Fachkräfte", betont der Geschäftsführer.

Ausbildung als berufliche Perspektive verstehen

Eine Ausbildung stelle auch immer eine berufliche Chance und viele Möglichkeiten dar, sich weiterzuentwickeln. Über diese Zukunftsperspektiven werde oft viel zu wenig gesprochen, findet der geschäftsführende Gesellschafter. "Bei uns im Unternehmen sind ungefähr neun von zehn Führungskräfte, die kein abgeschlossenes Studium haben, sondern hier im Hause groß geworden sind, hier eine Ausbildung genossen haben und zunächst als Fachkraft gearbeitet haben."

Berufsberatung durch die Bundesagentur für Arbeit

Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt Jugendliche bei der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz. Aktuell gestaltet sich das aber schwierig, sagt Berufsberater Thomas Köppel. Beratung in Schulen findet nicht statt, das Bildungszentrum ist Corona bedingt geschlossen. "Viele Unternehmen haben mittlerweile auch online Bewerber–Basare und Online-Treffen. Sie versuchen sich mehr ins Internet zu verlagern. Damit erreiche man sicherlich einen Teil der Jugendlichen und Schüler, aber – so der Berufsberater – nicht jeder habe jetzt die volle Ausstattung zu Hause mit PC und WLAN. "Ich fürchte da werden manche leider abgehängt", so Thomas Köppel.

Viele Jugendliche wissen nicht, wie viele Ausbildungsberufe es gibt

Die Bundesagentur für Arbeit bietet Beratungsgespräche per Videokonferenz oder auch nur per Telefon an, um Jugendlichen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zu helfen. "Das Schuljahr endet in wenigen Monaten und daher stehen die ja schon ganz schön unter Strom einen gescheiten Schulabschluss hinzubekommen und sich parallel noch Gedanken um die Zukunft zu machen und das halt im Alter von 14 bis 16 Jahren."

In den Gesprächen mit den Schülern stellt der Berufsberater immer wieder fest, dass viele sich auf dem Arbeitsmarkt nur bedingt auskennen. Ich kann mir gut verstehen, dass viele zwar ein Aufzugunternehmen Schmitt kennen, aber nicht die ganze Bandbreite der Berufe, die bei dem Unternehmen machbar oder erlernbar sind." Im September startet das Ausbildungsjahr. Beim Aufzughersteller Schmitt hofft die Geschäftsleitung, dass bis dahin die Ausbildungsplätze besetzt sind.