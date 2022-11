Unternehmen "Küchenquelle" hat Insolvenzantrag gestellt

Das Unternehmen "Küchenquelle" mit Sitz in Nürnberg hat Insolvenzantrag beim Amtsgericht in Nürnberg gestellt. Das hat Pressesprecher Cord Schellenberg dem BR bestätigt. Nun sei das Ziel, das Unternehmen zu sanieren. Einen offiziellen Grund für die Insolvenz wollte Schellenberg zunächst nicht nennen. Von der Insolvenz sind 300 Beschäftigte betroffen, davon arbeiten 150 in Nürnberg.

Küchenplanung im Internet

Ein Insolvenzverwalter wurde durch das Amtsgericht noch nicht bestellt, so eine Justizsprecherin. Der Antrag auf ein reguläres Insolvenzverfahren werde nun von einem Richter geprüft. Die Geschäftsidee des Unternehmens "Küchenquelle" sei es, dass Kunden im Internet zunächst eine Küche planen können, so Schellenberg. Anschließend komme ein Planer zu den Kunden nach Hause. Die Küchenmöbel produziert das Unternehmen nicht selbst, sondern gibt diese bei anderen Unternehmen in Auftrag.