Unternehmen gründen Deutsches Konsortium für Quantencomputer

Sie sind das "Who is Who" der deutschen Industrie: BASF, BMW, Boehringer Ingelheim, Bosch, Infineon, Merck, Munich Re, SAP, Siemens und Volkswagen. Gemeinsam gründen die Unternehmen das Quantum Technology and Application Consortium kurz QUTAC.

Klimaforschung braucht gewaltige Rechenleistung

Quantencomputer rechnen um ein Vielfaches schneller und komplexer als die aktuell leistungsfähigsten Supercomputer. Manche Anwendungen werden damit überhaupt erst möglich. Wie zum Beispiel zur Erforschung des Klimawandels. Diese erfordern eine gewaltige Rechenleistungen.

Quantencomputer rechnen völlig anders

Das immense Potenzial von Quantencomputern entsteht dadurch, dass sie völlig anders rechnen. Veranschaulichen lässt sich das am Beispiel eines Labyrinths. Während bisherige Rechner jeden Weg einzeln und nacheinander abgehen, um den Ausgang zu finden, durchlaufen Quantencomputer alle möglichen Pfade gleichzeitig und sind so viel schneller.

Das neue Konsortium will nun das Quantencomputing vorantreiben, so dass die Technologie in der Chemie- und Pharmabranche genauso eingesetzt werden kann, wie im Verkehr, in der Finanzwirtschaft oder in der Automobilindustrie. QUTAC soll dabei ein europäisches Ökosystem mit aufbauen, auf dem solche Superprogramme laufen.