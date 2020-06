Das Unternehmen "Glas Zange" aus Weiden ist gerettet. Das hat am Freitag der Insolvenzverwalter bekannt gegeben. Im März stellte Glas Zange aufgrund eines abgesprungenen Warenfinanzierers Insolvenzantrag. Nach gut zwei Monaten konnte jetzt das Unternehmen an einen Käufer übergeben werden, so Insolvenzverwalter Harald Schwartz.

Glas Zange-Mitarbeiter ist jetzt Geschäftsführer

Eine Erwerbergruppe um Günther Hastaedt (Hermann GmbH Maschinenbautechnologie, HL Immobilien GmbH) und Rainer Lindner (HL Immobilien GmbH, Ambiente Baudienstleistungen GmbH) führt das Traditionsunternehmen fort. Teil der Erwerbergruppe sind die langjährigen Glas Zange-Mitarbeiter Irenäus Luczak und Gerhard Wodarz, der auch der neue Geschäftsführer bei Glas Zange ist.

Aber: Drei Mitarbeiter müssen den Weidener Betrieb verlassen, die restlichen knapp 80 Jobs konnten gerettet werden.

Jahresumsatz rund zehn Millionen Euro

Die neuen Besitzer wollen das Unternehmen und den Geschäftsbetrieb am Standort Weiden weiter ausbauen. Unter anderem soll in neue Maschinen investiert werden. Glas Zange ist im Bereich Herstellung und Vertrieb unter anderem von Isolierglas und im Glasbau tätig.

Der Jahresumsatz des Unternehmens beträgt laut eines Sprechers des Insolvenzverwalters rund zehn Millionen Euro.