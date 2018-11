Unternehmen drücken sich um Betriebsrenten

Unternehmen drücken sich oft davor, die Betriebsrenten zu erhöhen. Der Versicherungskonzern Generali zum Beispiel hat seinen ehemaligen Mitarbeitern in den Jahren 2015 und 16 die Betriebsrenten nicht wie vereinbart erhöht. Ein Teil der 5.000 bis 6.000 Betroffenen hat eine Nachzahlung eingeklagt, für die meisten geht es um mehrere Tausend Euro. Die ersten haben nun in höchster Instanz gewonnen und sollen im Januar ihr Geld bekommen.

Gerichte entscheiden oft für Rentner

Kein Einzelfall. Konzerne wie Thyssen-Krupp, Vattenfall und IBM haben das schon praktiziert und wurden verurteilt. Die Liste der Streitfälle liest sich wie das "Who is Who" der deutschen Industrie. Der Grund dafür liegt im Betriebsrentengesetz.

Paragraph 26 lässt dem Vorstand eines Unternehmens die Möglichkeit, je nach wirtschaftlicher Lage über eine Anpassung selbst zu entscheiden, so Arbeitsrechtler Professor Richard Giesen. Die Unternehmen seien darum in Versuchung, sich nicht an die Vorschriften zu halten und den vollen Anpassungsbetrag nicht weiterzugeben - genauso wie manche Fluggesellschaften die Entschädigung nicht sofort auszahlen.

"Es wird systematisch zu wenig erhöht, und Rentner müssen dann klagen und das machen nicht alle." Prof. Richard Giesen, Ludwigs-Maximilian-Universität, München

Wer nicht klagt, geht leer aus

Die Rentner müssen die Unternehmen oft dazu zwingen, ihnen ihr Recht zu geben. Denn wer nicht klagt, geht leer aus. So steigern die Unternehmen ihre Gewinne.