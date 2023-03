Unternehmen Dronco insolvent: Mitarbeiter verlieren Jobs

Der Schleifscheiben-Hersteller Dronco aus Wunsiedel ist insolvent. Wie der Insolvenzverwalter am Donnerstag auf Nachfrage von BR24 mitgeteilt hat, stellt das Unternehmen zum 30. Juni die Produktion ein.

Dronco insolvent: 170 Beschäftigte verlieren Job

Rund 170 Beschäftigte verlieren ihren Job. Das Unternehmen Dronco hatte bereits im Oktober vergangenen Jahres einen vorläufigen Insolvenzantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt. Zur Begründung hieß es damals, dass sich nach einem Heimwerker-Boom während der Corona-Pandemie eine deutliche Kaufzurückhaltung eingestellt habe. Zudem hatten sich Rohstoff- und Energiepreise drastisch erhöht.

Die Insolvenzverwalter, darunter der Rechtsanwalt Sebastian Netzel von einer Frankfurter Anwaltskanzlei, versuchten seitdem einen Investor für das Wunsiedler Unternehmen zu finden. Nach Aussagen des Anwalts habe es zahlreiche Gespräche mit potenziellen Investoren gegeben, neben einem "erheblichen Investitionsstau" in dem Unternehmen hätten hohe Energiekosten und Unwägbarkeiten auf dem Finanzmarkt aber dazu geführt, dass schließlich doch kein Käufer gefunden wurde.

Anwalt: "Gute Chancen für Beschäftigte auf neue Jobs"

Für die Beschäftigten stünden die Chancen, einen neuen Job zu finden allerdings gut. Am 6. April wolle man eine Jobbörse im Unternehmen abhalten. Interessierte Firmen aus der Region stünden wegen des aktuellen Fachkräftemangels bereits Schlange, so der Anwalt.

Dronco gehört nach eigenen Angaben zu den fünf führenden Schleifmittelherstellern in Europa. Die Firma stelle täglich rund 220.000 Trenn-, Schrupp- und Schleifscheiben her und exportiere sie in rund 120 Länder. Seit 2015 ist das Wunsiedler Unternehmen eine Tochter der Osborn GmbH, einem Unternehmen zur mechanischen Oberflächenbearbeitung und -veredelung, zum Beispiel durch Industriebürsten.