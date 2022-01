Unterfrankens Handwerk optimistisch – aber Fachkräfte fehlen

Der Wasserhahn tropft, der Lichtschalter ist kaputt oder die viel zu lang gewordenen Haare sollen wieder einen schönen Schnitt bekommen. In all diesen Situationen braucht es Menschen aus Handwerksberufen. Dennoch hat die Branche gerade im Nachwuchsbereich Schwierigkeiten: gute Fachkräfte sind auch in Bayern rar und gesucht.

Hinzu kommt die Corona-Pandemie, die Teile der Branche durch Lockdowns oder Beschränkungen beeinträchtigt. Die Handwerkskammer für Unterfranken hat jetzt in Würzburg ihr Fazit zum Jahr 2021 gezogen – und das fällt trotz Schwierigkeiten positiv aus.

Unterfränkische Handwerksbetriebe überwiegend zufrieden

"Wir sehen im Handwerk in der Summe positiv in die Zukunft", sagt Ludwig Paul, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Unterfranken. Auf das Gesamt-Handwerk gesehen sei die Geschäftserwartung im Bezirk gut, die Betriebe überwiegend zufrieden. "Wir haben aber Gewerks-Unterschiede: Im Baugewerbe ist es sehr gut, bei den persönlichen Dienstleistungen wie beispielsweise Friseuren ist die Stimmung verhaltener", sagt Ludwig Paul im BR24-Interview.

Die Corona-Pandemie und damit einhergehende Beschränkungen haben gerade diese Berufsgruppen besonders getroffen. Trotzdem ist die Handwerkskammer optimistisch: Corona werde in Zukunft wohl an Schrecken verlieren. Zudem sei die Stimmung in den unterfränkischen Betrieben insgesamt gut und etwa 85 Prozent der Unternehmen waren mit ihrer Geschäftslage 2021 zufrieden. Fast 84 Prozent der Betriebe erwarten laut Handwerkskammer, dass sich ihre Geschäftslage im ersten Quartal 2022 verbessern wird – im Jahr zuvor waren es 70,6 Prozent.

Ein Drittel der Lehrstellen im Bezirk nicht besetzt

In Unterfranken haben im vergangenen Jahr 2.563 junge Menschen eine Ausbildung in einem Handwerksberuf angefangen – 13 mehr als noch 2020, was einer Steigung von 0,7 Prozent entspricht. Dennoch: Der Fachkräftemangel bestimmt die Branche weiterhin. In Unterfranken sind 1.100 Ausbildungsplätze, also etwa ein Drittel, nicht besetzt. Noch immer ist ein Großteil der Auszubildenden in Handwerksberufen männlich – nur etwa 20 Prozent der Azubis sind weiblich. Auch diese Quote will die Handwerkskammer in Zukunft angleichen und hofft, mit alten Klischees, etwa, dass Handwerks-Berufe eher etwas für Männer seien, brechen zu können.

"Wir brauchen mehr Wertschätzung in der Gesellschaft"

Michael Bissert, der seit Dezember 2021 der neue Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken ist, sieht den Fachkräftemangel als größtes Problem, das ihn in seinem Amt in den kommenden Jahren begleiten wird. "Ich möchte das Handwerk in Zukunft positiver rüberbringen. Ohne das Handwerk geht gar nichts, es begleitet uns täglich – da brauchen wir mehr Wertschätzung in der Gesellschaft", sagt Bissert, der selbst einen Sanitär- und Heizungsfachbetrieb im Landkreis Kitzingen betreibt.

Um junge Menschen für eine Handwerks-Ausbildung zu gewinnen, will die Handwerkskammer zukünftig weiter mit Kampagnen für sich werben. Außerdem ist erstmals ein "Macher-Tag" am 5. März im Bildungszentrum Würzburg geplant. Hier sollen über 20 Ausbildungsbetriebe sich vorstellen und die Berufe auch praktisch erlebbar sein.

Von der Politik und der Landesregierung erhofft sich die Handwerkskammer für Unterfranken Unterstützung – zum Beispiel in der Weiterfinanzierung eines Begleitprogramms für Azubis. Die Gelder hätten im vergangenen Jahr eingestellt werden sollen und waren dann noch um ein Jahr verlängert worden. Die Finanzierung darüber hinaus ist ungewiss.

Handwerkskammer-Präsident: Ausländische Fachkräfte immer wichtiger

Mit Blick in die Zukunft werden ausländische Fachkräfte nach Einschätzung des Handwerkskammer-Präsidenten immer wichtiger: "Wir können die Nachfrage anders gar nicht bedienen". Die Zahl der Auszubildenden mit Migrationshintergrund ist in Unterfranken im vergangenen Jahr wieder angestiegen. Laut Handwerkskammer ist der Anteil an Auszubildenden mit Migrationshintergrund von 5,6 Prozent im Jahr 2020 auf 6,6 Prozent im Jahr 2021 gestiegen.

Handwerker werden für Verbraucher wohl teurer

Für Verbraucher wird ein Handwerker nach Einschätzung der Handwerkskammer in Zukunft wohl teurer werden. Das liege vor allem an den Einkaufspreisen, die laut Hauptgeschäftsführer Ludwig Paul um teilweise bis zu 150 Prozent gestiegen sind. Diese unnatürlichen Anstiege könne das Handwerk nicht kompensieren, muss also sehr wahrscheinlich die Preise für den Endverbraucher im kommenden Jahr noch erhöhen. Bislang sei, so Paul, die Preissteigerung noch nicht vollumfänglich an den Verbraucher weitergegeben.

Mehr kleine Handwerksbetriebe in Unterfranken

In Unterfranken gibt es Stand 2021 insgesamt 19.258 Handwerks-Betriebe. Der größte Teil davon, etwa 46 Prozent, ist im Baugewerbe tätig. Generell gibt es im Bezirk immer weniger große und mehr kleine Betriebe – ein Handwerks-Unternehmen in Unterfranken hat im Durchschnitt etwa fünf Mitarbeiter. Insgesamt machen 7.143 junge Menschen laut Handwerkskammer derzeit eine Ausbildung in Handwerksberufen – 2.563 davon haben im vergangenen Jahr ihre Ausbildung neu angefangen.