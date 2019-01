Unterfranken: Kaum Veränderung auf dem Arbeitsmarkt

Der leichte Anstieg der Arbeitslosenzahl wirkte sich aber nicht auf die Arbeitslosenquote aus. Diese liegt wie im November bei 2,6 Prozent. Im Dezember 2017 lag dieser Wert noch bei 2,7 Prozent.

Solide Zahlen auf dem Arbeitsmarkt in Unterfranken

Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit zeigt der Arbeitsmarkt in Unterfranken eine "solide Entwicklung." "Die Arbeitslosigkeit sinkt und die Beschäftigung steigt", sagt Peter Michel von der Regionaldirektion zu BR24. Es würden aber nicht alle Arbeitslosen gleichermaßen von der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt profitieren, merkt der Arbeitsmarktsexperte an. Besonders für Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung sei es schwer. In Unterfranken haben 42 Prozent der Arbeitslosen keinen derartigen Abschluss. Darauf würden sich Jobcenter und Arbeitsagenturen nun konzentrieren:

"Von daher werden wir das Thema der Qualifizierung der Kundinnen und Kunden im Jahr 2019 in den Fokus nehmen müssen." Peter Michel, Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit

Der Landkreis Main-Spessart verzeichnet mit einer Arbeitslosenquote von 1,6 Prozent die niedrigste Arbeitslosigkeit in Unterfranken, die Stadt Schweinfurt mit 5,5 Prozent die höchste.