Unterfranken: Arbeitsmarkt stabil – Quote weiter bei 2,6 Prozent

Der Vizechef der bayerischen Arbeitsagenturen, Kaus Beier, sprach von "stabilen Bedingungen am unterfränkischen Arbeitsmarkt". Im Vergleich zum Vorjahr sei es ein Rückgang um 0,1 Prozentpunkte. Garanten für den stabilen Arbeitsmarkt in Unterfranken seien unter anderem die Universität in Würzburg und ihr Umfeld. Auch die Konsumgüterindustrie in den Landkreisen Würzburg und Aschaffenburg trage dazu bei. Die Landkreise Main-Spessart gehören und Würzburg gehören mit einer Arbeitslosenquote von 1,6 beziehungsweise 1,7 Prozent zur Spitzengruppe am bayerischen Arbeitsmarkt.

Schweinfurt Schlusslicht des bayerischen Arbeitsmarkts

Problematisch bleibt laut Arbeitsagentur die Situation in der Stadt Schweinfurt, die mit einer Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent den schlechtesten Wert im gesamten Freistaat aufweist. Dort, so Beier, gebe es nach wie vor eine "industrielle Monostruktur", die sehr konjunkturanfällig sei.