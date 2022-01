Unterfränkische Verbraucher machen wegen Corona wenig Schulden

Wenn weite Bereiche des öffentlichen Lebens stillstehen, geben viele Verbraucher weniger aus. Die Zahl der überschuldeten Verbraucher ist deshalb 2021 in Unterfranken deutlich zurückgegangen. Das ist das Ergebnis einer Erhebung der Unternehmensgruppe "Creditreform", eine Wirtschaftsauskunftei und Inkassodienstleister. Wie die Würzburger Zweigstelle des Unternehmens mitteilt, hängt die gesunkene Schuldenlast insbesondere mit der Corona-Krise zusammen.

Niedrige Konsumausgaben, verbesserter Arbeitsmarkt

Demnach sind die Konsumausgaben bei Verbrauchern 2021 deutlich gesunken. Verbraucher seien bei Ausgaben vorsichtiger als vor der Pandemie. Auch die sich bessernde Arbeitsmarktlage im Jahresverlauf 2021 und die Weiterführung staatlicher Konjunkturhilfen konnten Überschuldungsprozesse vermeiden, heißt es von Creditreform Würzburg.

Zum Stichtag 1. Oktober 2021 waren laut "Schuldneratlas" 68.448 erwachsene Unterfranken überschuldet, das sind knapp 7.000 weniger als ein Jahr zuvor. Die Zahl der überschuldeten Verbraucher nahm somit um etwa 9,1 Prozent ab. Nach Angaben von Creditreform Würzburg liegt der Regierungsbezirk damit im bundesweiten Trend. Auch deutschlandweit habe sich die Überschuldungssituation der Verbraucher im vergangenen Jahr entspannt.

Hohe Schuldnerquote in Schweinfurt und Aschaffenburg

Wie die Herausgeber weiter mitteilen, verringerte sich in allen Landkreisen und kreisfreien Städten in Unterfranken die Überschuldungsquote. Den stärksten Rückgang verzeichnete demnach die Stadt Aschaffenburg. Allerdings liegt hier nach Einschätzung der Analysten die Schuldnerquote mit 10,1 Prozent am höchsten, gefolgt von der Stadt Schweinfurt mit 9,4 Prozent. Die niedrigste Überschuldungsintensität in Unterfranken weist demnach der Landkreis Schweinfurt mit 4,5 Prozent auf, knapp vor dem Landkreis Würzburg mit 4,7 Prozent.

Erwartung: Verschuldung könnte wieder steigen

Im Gespräch mit BR24 geht Raymond Polyak, Geschäftsführender Gesellschafter bei Creditreform Würzburg, allerdings davon aus, dass die Schuldenquote in den kommenden Jahren wieder steigen könnte. Ähnliches ließ sich beispielsweise nach der Wirtschaftskrise 2007 bis 2009 beobachten, erklärt Polyak. Auch damals habe es Nachholeffekte gegeben. Konsumausgaben stiegen also wieder an.

Außerdem verweist Polyak auf die aktuellen Preissteigerungen und den angespannten Wohnmarkt. Beides trage wahrscheinlich zu steigenden Schulden bei. Genauso wie das voraussichtliche Ende des erleichterten Zugangs zu Kurzarbeitergeld. Die aktuelle Regelung soll zum 31. März 2022 auslaufen.

Der "SchuldnerAtlas" definiert Überschuldung nach Angaben von Creditreform als einen Status, in dem die Ausgaben einer Person dauerhaft höher sind als deren Einkommen. Gemessen werde das anhand unstrittiger Inkasso-Fälle oder juristischer Sachverhalte, zum Beispiel Anträge auf Restschuldbefreiungen.