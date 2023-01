So viele Aktionäre wie nie: Die U30-Generation spart in Aktien

Die Zahl der Aktionäre ist in Deutschland im vergangenen Jahr um gut 800.000 gestiegen, auf 12,89 Millionen Personen. Das ist ein neuer Rekord. Die Statistik hat das Deutsche Aktieninstitut veröffentlicht, ein Verband börsennotierter Unternehmen.

Junge Leute setzen auf ETF-Sparpläne

Sprunghaft zugelegt hat vor allem das Interesse junger Leute an Aktien, deutlich wird das in der Altersgruppe von 14 bis 29 Jahren. Auch die Zahl der Interessierten zwischen 30 und 39 Jahren erhöhte sich deutlich. 70 Prozent der unter 35-Jährigen legen ihr Geld über einen Sparplan in Aktien an, um so langfristig Vermögen aufzubauen. Bevorzugt werden dabei börsengehandelte Indexfonds, also sogenannte ETFs, die als besonders kostengünstig gelten.

Nach wie vor ist die Altersgruppe zwischen 50 und 59 Jahren am stärksten am Aktienmarkt engagiert. Kaum verwundern kann, dass vor allem Leute aus höheren Einkommensgruppen an der Börse engagiert sind, und zwar ab einem Nettoeinkommen von 4.000 Euro im Monat. Die Bundesländer mit den höchsten Aktionärsquoten sind Baden-Württemberg und Bayern, mit jeweils rund 24 Prozent. Schlusslicht ist Mecklenburg-Vorpommern, wo nur rund 9 Prozent der Menschen in Aktien investiert haben.

Aktienrente zügig umsetzen

Die Chefin des Aktieninstituts, Christine Bortenlänger fasst zusammen, dass 2022 ein sehr erfolgreiches Jahr für die Aktienkultur in Deutschland gewesen sei. Vor diesem Hintergrund müsse die Bundesregierung ihre Pläne für eine Aktienrente zügig umsetzen. Die Ampel-Koalition will einen Kapitalstock aus öffentlichen Mitteln aufbauen, aus dessen Erträgen dann Rentenbeiträge und Rentenniveau stabilisiert werden sollen.