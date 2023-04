Unmotivierte Mitarbeiter? Brose spricht von Missverständnis

Nach einer öffentlichen Mitteilung des Automobilzulieferers Brose in Coburg über die Motivation von Mitarbeitern, rudert das Unternehmen zurück. In einer Stellungnahme der Geschäftsführung, die BR24 vorliegt, spricht Brose am Montag von einem "bedauerlichen Missverständnis".

Vergangenen Freitag hatte das Unternehmen öffentlich mitgeteilt, dass die Motivation der über 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Gesellschaftern und der Geschäftsführung Sorge bereite. Jene geringe Motivation mache sich durch eine außerordentlich hohe Fluktuation bemerkbar, so das Unternehmen nach einer Gesellschafterversammlung. Die Mitarbeiter wünschten sich demnach wieder die persönliche, unbürokratische und pragmatische Arbeitsweise eines Familienunternehmens zurück.

Kostennachteile durch überdurchschnittliche Leistung ausgleichen

Weiter hieß es von Seiten der Gesellschafter, obwohl Brose an den deutschen Standorten seit vier Jahren kein positives Ergebnis erwirtschaftet habe und an den großen Standorten Coburg und Bamberg nicht tarifgebunden sei, sei der Abschluss der Metallindustrie in vollem Umfang übernommen worden. Da das Unternehmen im Gegensatz zu Wettbewerbern fast ein Drittel der Belegschaft an deutschen Standorten beschäftige, könnten die damit verbundenen Kostennachteile nur durch eine deutlich überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit erreicht werden. Die Pressemitteilung aus der Firmenzentrale trug den Titel "Probleme durch Rendite und Motivation".

Betriebsrat kritisiert Brose-Gesellschafter scharf

Der Betriebsrat hatte daraufhin die Versammlung scharf kritisiert und der Sichtweise widersprochen. In einem Schreiben heißt es: "Es ist uns nicht nachvollziehbar, warum das Thema Motivation in die öffentliche Diskussion gebracht wurde." Der Betriebsrat nannte die Kommunikation einen "weiteren Imageschaden für unser Familienunternehmen". Nicht die Mitarbeitermotivation sei das Problem, sondern die fehlende Fähigkeit des Managements, so der Betriebsrat.

In einem Schreiben an die Mitarbeiter stellt Michael Stoschek, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, klar, dass den Mitarbeitern keinesfalls mangelnde Motivation vorgeworfen werden sollte. Vielmehr sei man dankbar über "offene Kritik am Führungsverhalten, an der Kommunikation und zu bürokratischen Abläufen".

Ein Firmensprecher sagte gegenüber BR24 am Montag, dass es jetzt Auftrag der Geschäftsführung sei, die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern. Bereits am Freitag hieß es, Gesellschafter und Beirat hätten die Geschäftsführung aufgefordert, die Entscheidungsabläufe und die Aufbauorganisation deutlich zu verschlanken.

Maximilian Stoschek soll bei Brose auf Michael Stoschek folgen

Unterdessen bereitet der Coburger Automobilzulieferer einen Wechsel an der Spitze des Unternehmens vor. Bereits im vergangenen Sommer war Maximilian Stoschek zum stellvertretenden Verwaltungsratsvorsitzenden gewählt worden. Es handelt sich um den Sohn des Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung, Michael Stoschek. Laut Brose plant Maximilian Stoschek die Nachfolge seines Vaters als Vertreter der Eigentümer. Zeitgleich mit der Bekanntgabe der Nachfolge-Pläne wurde verkündet, den Personalabbau zu beenden. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage wolle das Unternehmen Zuversicht signalisieren, hießt es damals in der Mitteilung.