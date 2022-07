Uniper-Rettung: Bund will offenbar mit Aktien einsteigen

Uniper hat bereits von der staatlichen Förderbank KfW zwei Milliarden Euro bekommen. Diese KfW-Hilfe könnte Berichten zufolge vervierfacht werden auf acht Milliarden Euro. Um das Eigenkapital zu stärken, will der Bund außerdem mit Aktienkäufen bei Uniper einsteigen. Das Handelsblatt zitiert einen Vertragsentwurf, wonach der Staat bis zu 30 Prozent übernimmt.

Bund steigt mit Aktienkäufen bei Uniper ein

Bei einem noch größeren Anteil müsste der Bund den anderen Aktionären ein Übernahmeangebot machen. Der finnische Hauptaktionär Fortum, der mehrheitlich der Regierung in Helsinki gehört, wollte sich nicht an der Rettung von Uniper beteiligen. Die Gespräche halten noch an, aber an der Börse sind die Uniper-Aktien bereits kräftig gestiegen.

Habeck befürchtet Lehman-Brothers-Effekt im Energiesystem

Das Unternehmen ist der mit Abstand größte Importeur und internationale Gas-Händler in Deutschland, der zahlreiche Stadtwerke und große Industrieunternehmen versorgt. Bei seinem Ausfall drohe ein Lehman-Brothers-Effekt im Energiesystem, so Bundeswirtschaftsminister Habeck. Die schlechte Nachricht könnte sein, dass Uniper höhere Einkaufspreise trotz Staatshilfen direkt an die Verbraucher weitergibt.