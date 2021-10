Ungeimpfte, Raser, Pauschalreisen: Das ändert sich im November

Die kalte Jahreszeit kommt und mit ihr steigen auch wieder mehr Menschen vom Rad auf das Auto um. Hier gibt es im November gleich zwei Dinge zu beachten: Am 30. November ist der Stichtag zum Wechsel in einen günstigeren Versicherungsanbieter. Zumindest für alle, die eine reguläre Kündigungsfrist von vier Wochen haben.

Dieses Jahr könnte sich das angesichts steigender Gas-, Öl- und Benzinpreise tatsächlich lohnen, um die allmonatlichen Ausgaben nicht zu sehr aus dem Ruder laufen zu lassen.

Neuer Bußgeldkatalog

Außerdem tritt am 9. November endgültig der neue Bußgeldkatalog in Kraft. Lange war darum gerungen worden, jetzt gilt: Wer mit dem Auto falsch parkt oder zu schnell fährt, den erwarten teilweise empfindliche Strafen.

Es drohen bis zu 110 Euro für abgestellte Autos auf Radwegen, Fußgängerwegen oder in zweiter Reihe. Wer mit einem gewöhnlichen Pkw innerorts bis zu zehn km/h zu schnell fährt, zahlt 30 Euro Geldbuße, bisher waren das 20 Euro. Ab 21 km/h sind es 115 Euro und wer über 70 km/h zu schnell geblitzt wird, zahlt 800 Euro. Für Autos, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen, können die Bußgelder noch höher ausfallen.

Wer Rettungsgasse missachtet, wird hart bestraft

Außerdem verschärft die Gesetzesnovelle die Regeln zur Rettungsgasse: Wer sich weigert, im Falle eines Unfalls eine Rettungsgasse zu bilden, oder diese nutzt, um schneller voranzukommen, muss mit Bußgeldern zwischen 200 und 320 Euro rechnen. Außerdem drohen ein Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Bessere Insolvenzabsicherung für Pauschalreisen

Als im September 2019 der Reiseveranstalter Thomas Cook Insolvenz angemeldet hat, bedeutete das für viele nicht nur, dass der Urlaub nicht stattfinden konnte. Die Pleite zeigte auch, dass es für Kundinnen und Kunden keine gute Absicherung gibt. Am Ende ist damals der Staat eingesprungen.

Jetzt, zwei Jahre später, tritt das neue Recht in Kraft, das Reisewillige besser schützen soll: Kernstück ist der Reisesicherungsfonds. In diesen Fonds sollen alle großen Reisegesellschaften einzahlen, die mehr als 10 Millionen Euro Umsatz mit Pauschalreisen machen. So können im Fall der Insolvenz bereits gezahlte Kundengelder rückerstattet werden und die schon Verreisten können auch wieder zurück nach Hause befördert werden.

Was sich sonst noch ändert

Wer ungeimpft ist und wegen eines Corona-Kontakts in Quarantäne muss, der bekommt keinen Verdienstausgleich mehr. Bislang hatte der Staat diese Zahlungen übernommen. Nun greift in solchen Fällen aber das Infektionsschutzgesetz. In dem steht, dass es keinen Anspruch auf Entschädigung gibt, wenn die Quarantäne durch eine Schutzimpfung hätte vermieden werden können.

Android schließt ältere Geräte von WhatsApp aus: Wer ein etwa 10 Jahre altes Smartphone mit Android als Betriebssystem hat, könnte ab November keinen Zugriff mehr auf den Messenger WhatsApp haben. Denn ab dann gelten höhere Systemanforderungen.