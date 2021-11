Ungeimpfte Arbeitnehmer: Kein Lohnanspruch in Quarantäne

Impfangebote gibt es genügend im Freistaat, so heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Jeder hätte also seit Mitte September die Möglichkeit gehabt, sich zu schützen. Es sei denn, er darf aus medizinischen Gründen zum Beispiel nicht geimpft werden. Das aber muss der Beschäftigte nachweisen.

Kann er das nicht oder will das Impfangebot nicht nutzen, dann streicht der Freistaat bei einer staatlich angeordneten Quarantäne den Lohnersatz. Der Betroffene hätte eine Absonderung durch die Impfung ja vermeiden können – beruft sich das Gesundheitsministerium auf einen Paragraph im Infektionsschutzgesetz. Der gelte unabhängig von der epidemischen Lage.

Arbeitgeber müssen ab heute nicht mehr zahlen

Bisher gingen die Arbeitgeber in solchen Fällen in Vorleistung. Sie überwiesen das Gehalt weiter, holten es sich dann vom Staat zurück. Das entfällt ab heute. Der Arbeitgeber ist laut Juristen nicht verpflichtet, weiterhin zu zahlen. Der Mitarbeiter schuldet ihm ja die Arbeitsleistung, wenn er als Kontaktperson in Quarantäne sitzt und nicht im Home-Office arbeiten kann.

Beamte haben Sonderstatus

Eine Personengruppe ist davon ausgenommenes: Beamtinnen und Beamte. Sie bekämen ja kein Entgelt, sondern einen Sold, zugesichert per Grundgesetz. Diese Alimentation – so das zuständige Finanzministerium – kann nur gestrichen werden, wenn der Betroffene seine Pflichten verletzt. In Deutschland aber gibt es keine Impflicht.