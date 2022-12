Unfallforscher: Weniger Raser in München unterwegs

In München halten sich heute wesentlich mehr Kraftfahrer an Geschwindigkeitsbegrenzungen als noch vor sechs Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Unfallforschung der Versicherer (UDV).

30 Prozent weniger Geschwindigkeitsübertretungen in München

Demnach nahmen im Stadtverkehr die Geschwindigkeitsübertretungen insgesamt um rund 30 Prozent ab. München bleibe damit aber deutlich unter seinen Möglichkeiten, so die Kritik.

Besonders alarmierend sind die Zahlen in Tempo-30-Zonen. Hier fuhr bei den Messungen der Unfallforschung der Versicherer in diesem Jahr noch immer jedes dritte Fahrzeug zu schnell. Wo Tempo 50 vorgeschrieben ist, hielten sich immerhin fast 90 Prozent der Fahrer an die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Forscher: Bußgelder wirken

Dass mittlerweile deutlich weniger Raser auf Münchner Straßen unterwegs sind als im Jahr 2016, führen die Unfallforscher vor allem auf höhere Bußgelder zurück. Geschwindigkeitskontrollen habe es hingegen zu wenige gegeben, so der Leiter der Unfallforschung der Versicherer, Siegfried Brockmann. Er sieht beim Kontrolldruck "noch Luft nach oben". Hamburg zeige, wie es geht.

Hamburg habe es in den vergangenen Jahren geschafft, den Kontrolldruck im gesamten Stadtgebiet zu erhöhen. Als besonders effektiv erwiesen sich hier mobile Tempo-Messgeräte, die an jedem Tag woanders am Straßenrand auftauchen können. Um im Zuge der Verkehrswende den Rad- und Fußverkehr sicherer zu machen, könnten und müssten Polizei und Stadt München mehr tun. Nach Angaben der München Polizei ist derzeit in der Landeshauptstadt nur ein mobiles Messgerät im Einsatz. Die Anschaffung oder der Einsatz weiterer sei vorerst auch nicht beabsichtigt.

"Kein Anlass zur Zufriedenheit"

In München dürfe es keinen Anlass zur Zufriedenheit geben, so die Unfallforschung der Versicherer. In fast jeder Minute sei jemand in den untersuchten Tempo-50-Bereichen schneller als 70km/h gefahren und alle sieben Minuten sogar mit mehr als 80km/h unterwegs gewesen. Messgeräte wurden in 16 Straßen aufgebaut. Darunter viele große, stark befahrene, wie der Karl-Scharnagl-Ring, die Lindwurmstraße, die Ungerer Straße oder die Wasserburger Landstraße.

Mehr Überwachung, Aufklärung und Punkte in Flensburg gefordert

Der dichte Stadtverkehr in München habe dafür gesorgt, dass die Zahl der Raser bei den Messungen nicht noch erheblich höher ausgefallen ist. Sogenannte frei fahrende Fahrzeuge würden zulässige Höchstgeschwindigkeiten deutlich häufiger und drastischer überschreiten, als wenn sie durch Vorausfahrende "eingebremst" werden.

Verstärkte Überwachung sei wichtig, aber nicht allein entscheidend, um die Probleme in den Griff zu bekommen. So müsse noch mehr über die Gefahren von hohen Geschwindigkeiten aufgeklärt werden. Und auf Bundesebene müsse noch einmal darüber nachgedacht werden, ob nicht vermehrt Punkte für Verkehrsdelikte vergeben werden können.