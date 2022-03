Unfälle am Bau: Gewerkschaft fordert mehr Kontrollen

Nässe, Kälte, Arbeiten in großer Höhe oder in tiefen Gräben, oft mit schweren Maschinen: Bauarbeitern wird viel zugemutet. Hinzu kommt aktuell der Bauboom und ein häufig damit einhergehender, hoher Arbeitsdruck. Dieser führe dazu, dass auf Arbeits- und Gesundheitsschutz zu wenig geachtet wird, beklagt der Regionalleiter der Industriegewerkschaft BAU in Bayern, Karl Bauer. Die Folge sei eine steigende Zahl schwerer und tödlicher Arbeitsunfälle.

Gewerkschaft: Zu wenige Pausen

Zu wenige Pausen, Überstunden und Verstöße gegen die gesetzlichen Arbeitszeitregeln würden die Sicherheit der Arbeiter auf den Baustellen gefährden, kritisiert die Gewerkschaft. Zwischen dem Druck und den Belastungen, denen Arbeiter ausgesetzt seien und der zunehmenden Zahl an Arbeitsunfällen bestehe ein Zusammenhang, so Bauer. Deshalb müsse mehr darauf geachtet werden, dass Arbeitszeiten und Ruhezeiten sehr genau eingehalten werden.

Verantwortung der Betriebe, Eigenverantwortung der Mitarbeiter

Müdigkeit, Unachtsamkeit, Nachlässigkeit - auf Baustellen können schon kleine Unkonzentriertheiten und Versäumnisse zu schwersten Unfällen mit tödlichen Folgen führen. Die Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften wird von den Gewerbeaufsichtsämtern und der Berufsgenossenschaft Bau kontrolliert, mit unangekündigten Besuchen. Dabei geht es dann auch um Aufklärung zu vernünftigem und sicherem Verhalten auf Baustellen, so der stellvertretende Leiter der Abteilung Prävention der BG Bau, Frank Werner. Die Unternehmerinnen und Unternehmer müssten die notwendigen Voraussetzungen schaffen und ihre Mitarbeiter entsprechend informieren und unterweisen. Sicherheit und Gesundheit sollten in allen Köpfen ganz selbstverständlich verankert sein. An dieser Selbstverständlichkeit mangelt es nach Einschätzung der Industriegewerkschaft BAU.

Mehr Kontrollen gefordert

Derzeit gebe es ein eklatantes Defizit bei den Kontrollen, kritisiert Gewerkschafter Bauer. Die Zahl der tödlichen Unfälle nehme in der Baubranche seit 2020 wieder zu. Vor allem die Gewerbeaufsichtsämter würden zu wenig kontrollieren. Bayern sei hier bundesweit das Schlusslicht. Auf 40.000 Beschäftigte komme nur ein Beamter. Zwar gibt es in dem dualen System der Kontrollen auf Baustellen neben der Gewerbeaufsicht auch noch die Berufsgenossenschaft. Doch das derzeit vorhandene Überwachungsdefizit könne diese nicht ausgleichen, kritisiert Bauer. Der Staat dürfe sich aus der Verantwortung nicht zurückziehen.

Von den 169 bayerischen Aufsichtsbeamten der Gewerbeaufsicht seien binnen eines Jahres zehn Vollzeitstellen weggefallen. Auch bundesweit sei die Zahl der staatlichen Arbeitsschutzkontrollen deutlich zurückgegangen.

Modulares Bauen reduziert Unfallrisiken

Der Bayerische Bauindustrieverband sieht kein Überwachungs- und Kontrolldefizit auf Baustellen. Das Thema Sicherheit werde von den Unternehmen in der Regel sehr ernst genommen. Moderne Verfahren könnten aber zusätzlich einen Beitrag leisten, um Unfälle zu vermeiden. Beispiel modulares Bauen: Hier wird mit vorgefertigten Elementen gearbeitet, die in Fabriken entstehen und auf der Baustelle montiert werden. Solche Baustellen seien sicherer und schneller fertig, so der Sprecher des Bayerischen Bauindustrieverbands, Josef Wallner. Man könne sich beim modularen Bauen die Witterung besser aussuchen und habe einfach wesentlich weniger Unfallrisiken.

Noch aber sind Baustellen Unfallschwerpunkte. Nach Angaben der Bayerischen Gewerbeaufsicht kommt es hier im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen zu besonders vielen tödlichen und schweren Unfällen.

Sozialministerium: Künftig wieder mehr Aufsichtsbeamte

Nach Auskunft des Bayerischen Sozialministerium ist die Durchführung wirksamer Arbeitsschutz-Kontrollen nicht nur gesetzlicher Auftrag, sondern auch ein wichtiges Anliegen der Bayerischen Staatsregierung. Nachdem die Zahl der für Arbeitsschutz zuständigen Aufsichtsbeamtinnen und -beamten 2020 leicht rückläufig war, erfolge aktuell wieder ein Personalaufbau.