UN kritisiert Grundsicherung in Deutschland

In Bayerns Innenstädten herrscht großer Trubel. Die Menschen rennen geschäftig an den Schaufenstern vorbei, aus denen ihnen die beleuchtete Weihnachtsdekoration entgegen strahlt. Auch Marina S. (Name von der Redaktion geändert) ist mittendrin im Stress vor Heiligabend und auf der Suche nach Geschenken. Doch sie bezieht Hartz IV. Für ihre beiden Töchter bleibt da nicht viel übrig.

„Ich muss knallhart kalkulieren und jeden Cent umdrehen. Denn heutzutage wird wirklich alles teurer. Zum Beispiel Ausflüge der Kinder oder Büchergeld – da bleibt einem nichts mehr übrig.“ Marina S. – Empfängerin von Hartz IV

Reicht Hartz IV zum Leben?

Spontaneinkäufe oder "einfach mal drauf los“ in die Stadt fahren, um ein Geschenk zu besorgen, für sie undenkbar. Sie ist immer auf der Suche nach Schnäppchen. Marina bekommt den Hartz IV-Regelsatz. Das sind im kommenden Jahr 424 Euro. Dazu einen Zuschuss für Alleinerziehende und für ihre beiden Töchter. Insgesamt hat die kleine Familie etwa 1.000 Euro im Monat. Dazu kommen noch ein Wohnungszuschuss und das Kindergeld. Das ist eine Grundsicherung für Hartz IV-Familien. Aber die Kinder müssten trotzdem auf Vieles verzichten, beklagt die Initiative "Rechte statt Reste". Die bayerische Initiative besteht aus gewerkschaftlichen und kirchlichen Organisationen. Darunter auch die Diakonie.

„Es vermittelt ihnen das Gefühl: Wir gehören nicht dazu. Und dieses Gefühl in so einem zarten Alter zu bekommen, finde ich, ist fatal.“ Efthymia Tsakiri, Diakonie

Die UN kritisiert die Grundsicherung in Deutschland

"Rechte statt Reste" macht sich für die sozialen Rechte der Kinder stark. Dabei kann sie auf die Unterstützung des UN-Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte setzen. Denn die Vereinten Nationen sehen die Grundsicherung in Deutschland kritisch. In einem vom Bundesarbeitsministerium übersetzten Bericht der UN, der dem Bayerischen Rundfunk vorliegt, heißt es:

„Der Ausschuss befürchtet, dass die Höhe der Grundsicherung nicht ausreicht, um den Empfängerinnen und Empfängern und ihren Familien einen ausreichenden Lebensstandard zu ermöglichen. Er hat außerdem Bedenken hinsichtlich der Berechnung der Regelbedarfe, die auf einer Stichprobenerhebung (…) beruht und bestimmte Basisausgaben nicht berücksichtigt.“ Auszug aus einem Bericht der UN

Konkrete Forderungen an die Politik

Die bayerische Initiative "Rechte statt Reste“ setzt sich für eine höhere Grundsicherung ein. Denn vor allem Kinder aus Hartz IV-Familien würden leiden.

„Wenn ein Kind in Deutschland für 2,80 Euro am Tag ernährt werden muss, dann sind seine sozialen Rechte verletzt und dagegen wehren wir uns.“ Philipp Büttner, Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA)

Das Bündnis fordert: Der Regelbeitrag sollte von 424 Euro auf 580 Euro angehoben werden. Und die Berechnungsgrundlage müsse neu bestimmt werden. Wie genau, das konnte "Rechte statt Reste“ noch nicht konkret erläutern. Als nächstes habe man vor, im Januar 2019 nach Berlin zu reisen und die Bundespolitik auf diese Missstände aufmerksam machen.