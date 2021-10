Umwelthilfe verklagt Energieriese Wintershall Dea

In seinem Urteil zum Klimaschutz hatte das Bundesverfassungsgericht im Frühjahr zur Eile bei allen Maßnahmen angeht, damit die klimatischen Veränderungen nicht zulasten der jungen Generation gehen. Unklar ist jedoch nach vor, wie das Urteil umzusetzen ist. Die Deutsche Umwelthilfe sieht es in jedem Fall als Grundlage für ihre Klagen.

Umwelthilfe: Energiekonzern soll keine Ölfelder mehr betreiben

Nun verklagt die Umwelthilfe - nach BMW und Mercedes-Benz - mit Wintershall Dea einen Konzern, der ein Tankstellennetz betreibt, an der Ostseepipeline Nord Stream 2 beteiligt ist und in Russland die Erschließung und Ausbeutung von Öl- und Gasvorkommen betreibt. Wenn es nach der Vorstellung der Umwelthilfe geht, sollte Wintershall ab 2026 keine neuen Öl- oder Gasfelder mehr nutzen dürfen. Nur so könne der Konzern zur Einhaltung des internationalen Klimaabkommens von Paris beitragen, das eine deutliche Reduzierung des Treibhausgases CO2 vorsieht. Die Klage wurde laut Umwelthilfe beim zuständigen Landgericht in Kassel eingereicht.

Energiekonzern Wintershall Dea verteidigt sich

Wintershall Dea fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Die Bereitstellung von Erdgas sei ein wichtiger Beitrag zur Überwindung der noch klimaschädlicheren Verstromung von Kohle. Außerdem ermögliche das Gas auch den Einstieg in die Wasserstofftechnologie für die Industrie, die später einmal klimaneutral mit Hilfe von Windkraft erfolgen soll.

Die Umwelthilfe hatte vor zwei Wochen bereits BMW und Mercedes-Benz verklagt. Bei den Autobauern will die Umwelthilfe gerichtlich durchsetzen, dass diese ab 2030 keine PKW mit Verbrennungsmotoren mehr herstellen.