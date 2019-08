Umwelthilfe legt Katalog für Zukunft von BMW, VW und Co. vor

"Freude am Fahren", "Vorsprung durch Technik" – mit Slogans wie diesen wirbt die deutsche Autoindustrie seit Jahrzehnten für ihre Produkte. Nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hat die Branche den erarbeiteten Vorsprung längst verloren, denn Audi, BMW, Daimler und VW haben noch immer kaum E-Autos im Programm, so die DUH. "Was wir mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit als besonders fatal ansehen, ist, dass die deutsche Automobilindustrie ausgerechnet in der volumenstarken Mittelklasse keine Angebote hat“, sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch, die ausländische Konkurrenz würde "die hiesigen Hersteller an die Wand drücken und überholen."

DUH fordert "Stopp neuer SUV-Modelle“

Die Umwelthilfe fordert die deutschen Hersteller vor diesem Hintergrund zu einem "radikalen Modellwechsel“ und einem "freiwilligen Stopp der Entwicklung neuer SUV-Modelle“ auf. Bei Diesel-Fahrzeugen der Schadstoffklassen Euro 5 und Euro 6, die momentan auf deutschen Straßen unterwegs sind, sei eine Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Hersteller überfällig. Bislang sind nur Daimler und VW zu einer finanziellen Beteiligung an dieser technischen Maßnahme bereit, das allerdings nur in bestimmten Regionen.

Zulassungs-Verbot für neue Verbrenner 2025

Wenn es nach der Umwelthilfe geht, sollte sich Deutschland mit Blick auf einen ganz Punkt an Norwegen orientieren: Das skandinavische Land hat ein Verbot für die Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotor im Jahr 2025 beschlossen. In EU-Staaten gibt es inzwischen ebenfalls eine Deadline.

Irland und die Niederlande wollen ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos auf ihren Straßen, Frankreich hat ein Verkaufsverbot ab 2040 formuliert. "Wenn die Bundesregierung BMW, Daimler und VW keine Radikalkur in Richtung Zukunftsfähigkeit und Umstieg auf alternative Antriebe verordnet, werden diese in nur wenigen Jahren ein Nischendasein für Oldtimer-Ersatzteile spielen“, sagt DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.

DUH-"Kronzeuge" Söder inzwischen nicht mehr für ein Verbrenner-Verbot

Als "Kronzeugen“ für die Forderung eines Verbrenner-Verbots führt die DUH den Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder an. Im Frühjahr 2007 hatte Söder, damals CSU-Generalsekretär, gefordert, "ab dem Jahr 2020 dürfen nur noch Autos zugelassen werden, die über einen umweltfreundlichen Antrieb verfügen." Anfang Juni 2019 hat Söder allerdings erklärt, warum er von dieser Forderung längst abgerückt ist.

Er habe damals eine Menge Prügel bekommen, und "wir hatten dazwischen einige sehr großen Krisen, das ist vielleicht auch der Grund, warum die technischen Sprünge in den letzten zehn Jahren, was Klimaschutz betrifft, nicht so im politischen Vordergrund standen“, erklärte Söder während einer Pressekonferenz in Berlin. Mit dabei waren damals seine Amtskollegen Stefan Weil (Niedersachsen) und Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg), es ging um die Zukunft der Automobilindustrie in den drei Bundesländern.

Verbraucher zu "Verbrenner-Fasten“ aufgefordert

Eine weitere Forderung der DUH: Es müsse zusätzliche Anreize geben, den Verkauf von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben noch mehr zu fördern. Jürgen Resch von der DUH nannte unter anderem die Beendigung der Diesel-Subventionierung und eine Umstellung der KFZ-Steuer, die umweltfreundlichere Fahrzeuge günstiger stellt.

Die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz erläuterte, was die DUH unter einem "Verbrenner-Fasten“ versteht, zu dem die Umwelthilfe jetzt alle Verbraucher aufruft. Es gehe darum, "den Herstellern ein deutliches Signal zu senden und keinen Neuwagen mehr ohne effizienten Elektromotor zu kaufen“.

KBA-Statistik: Zahl der zugelassenen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben steigt

Dass in Deutschland die Nachfrage nach Autos mit alternativen Antrieben stetig steigt, zeigt die Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes. Im ersten Halbjahr dieses Jahres ist die Zahl der angemeldeten Hybrid-, Plug-In-Hybrid und E-Fahrzeuge danach abermals deutlich gestiegen. Im bundesweiten Vergleich sind nach Behördenangaben in Bayern die meisten E-Autos zugelassen.