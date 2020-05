Umweltbank: Nachhaltiges Wachstum trotz Corona

Die Corona-Krise bringt die Nürnberger Umweltbank nicht ins Wanken. Zum Ende des Jahres will das Unternehmen einen neuen Rekord erreichen: eine Bilanzsumme von über fünf Milliarden Euro. Diese Erwartung werde nicht nach unten korrigiert, teilte das Unternehmen mit. Im Jahr 2019 lag die Bilanzsumme erstmals über vier Milliarden. Der Gewinn vor Steuern lag im Jahr 2019 bei 37,6 Millionen Euro.

Nachhaltigkeit zahlt sich aus

Die Nachhaltigkeit zahle sich aus, so Unternehmenssprecher Oliver Patzsch. Der politische Wille, auf erneuerbare Energien zu setzen, sei nicht an die wirtschaftliche Lage gekoppelt. Die Umweltbank finanziert Solaranlagen, Windparks sowie ökologische Wohn-Immobilien in ganz Deutschland. "Diese Themen werden auch in Zukunft großes Gewicht haben", so Patzsch.

Investition in ökologischen Wohnraum

Den Kunden verspricht die Umweltbank Geldanlagen mit einem guten Gewissen. Allein im vergangenen Jahr sei durch Finanzierung der Umweltbank ökologischer Wohnraum für 700 Menschen geschaffen worden. Für 350 Menschen seien Betreuungsplätze in Kitas und Pflegeeinrichtungen gebaut worden. In Nürnberg finanziert die Umweltbank zum Beispiel ein neues Wohnungsbauprojekt an der Maximilianstraße.

Elektro-Dienstwagen für Mitarbeiter

Dabei schafft die Umweltbank neue Arbeitsplätze. Zum ersten Mal seit der Gründung im Jahr 1997 sind mehr als 200 Menschen bei dem Bankhaus in Nürnberg beschäftigt. Bei ihren Dienstreisen können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Elektrofahrzeuge zurückgreifen. Bei Möbeln und Büroartikeln verwendet die Umweltbank ökologische Materialien.

Sichere Anlagen trotz Börsen-Talfahrt

Ihre Anleger versucht die Umweltbank zu beruhigen. Die von der Corona-Krise ausgelöste Talfahrt an der Börse stelle die Nerven vieler Aktionäre auf die Probe. Bisher hätten sich die Kurse nach jedem Crash wieder erholt. Es sei wichtig, langfristig zu denken. Dies gehöre auch zur Strategie der Umweltbank. "Mit Kundengeldern wird nicht spekuliert", so Patzsch.

Öko-Unternehmen weniger krisengeschüttelt

Insgesamt kommen nachhaltig aufgestellte Unternehmen leichter durch die Corona-Krise. Das hat eine Umfrage des Branchenverbandes "Unternehmensgrün" ergeben. 85 Prozent der befragten Unternehmer blicken demnach zuversichtlich in die Zukunft. Der Bundesverband der grünen Wirtschaft vertritt 350 Unternehmen, die sich selbst zur Nachhaltigkeit verpflichtet haben. Auch an den Börsen haben ökologisch-sozial orientierte Aktienfonds weniger Wert verloren als ihre konventionellen Konkurrenten.