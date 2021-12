Umtausch nach Weihnachten: Wie Einzelhändler damit umgehen

Egal, ob vor oder nach Weihnachten - in der Filiale von Spielwaren Krömer in Pfaffenhofen an der Ilm wird immer etwas gekauft. Verkäuferin Sabine Kesting nimmt aber auch Umtauschwünsche entgegen. "Einmal einscannen, die ganze Ware ins Minus nehmen, dann ein neues Preisschild drucken und dann kommt es einfach wieder ins Regal und kann weiterverkauft werden", sagt sie.

Es darf keine Diskussion an der Kasse geben

Ein Routinevorgang und für den Geschäftsführer des Spielwarengeschäfts, Christian Krömer, eine Selbstverständlichkeit, dass Spielzeug - auch wenn es nicht gefällt - zurückgenommen oder das Geld wieder ausgezahlt wird. Das geht hier notfalls ganz ohne Kassenzettel.

Alle Verkäufe sind im Warenwirtschaftssystem hinterlegt, so Krömer. "Wir müssen kulant sein. Der Kunde ist das auch von Online so gewöhnt, dass er ohne Probleme, ohne Wenn und Aber umtauschen kann. Es darf keine Diskussion an der Kasse geben zu diesem Thema - auch wenn ich gesetzlich nicht dazu verpflichtet bin", so Krömer.

Der Druck aus dem Onlinehandel ist groß

Viele Einzelhändler wie Krömer sind kulant und tauschen Weihnachtsgeschenke um, wenn sie nicht gefallen haben, oder nicht passen - und dabei sind sie auch noch recht großzügig. Weil der Druck aus dem Onlinehandel groß ist - hier gilt ein 14-tägiges Widerrufsrecht - zieht der Einzelhandel nach, sagt Julia Zeller von der Verbraucherzentrale Bayern. Sie habe bei Onlineshops sogar Umtauschfristen von einem, zwei oder drei Monaten beobachtet.

"Online ist schnell bestellt. Natürlich, die Läden in der Innenstadt wollen auch was verkaufen und machen entsprechend auch solche Regelungen", so Zeller. In der Regel könne man innerhalb von 30 Tagen das Produkt umtauschen. Wichtig sei, dass man den Kassenbon dabei hat, die Ware möglichst originalverpackt und unbeschädigt ist.

Bei Mangel kann der Verbraucher Reparatur oder Umtausch verlangen

Ist das Geschenk von vornherein mangelhaft, sieht es anders aus: Da haben Verbraucher auch im Geschäft ein Recht auf Reparatur oder Umtausch. Für Neuware ganze zwei Jahre und bei gebraucht gekauften Produkten immerhin zwölf Monate, sagt auch Bernd Ohlmann.

Der Sprecher vom Handelsverband Bayern fügt hinzu, dass in der Tat nur wenige Weihnachtsgeschenke zurückgegeben werden. Weniger als fünf Prozent. Die Ausnahme seien Spielwaren.

Einzelhändler wieder mit Umsatzeinbußen im Weihnachtsgeschäft

Doch auch wenn die Kulanz in den Geschäften und im Internet groß ist, auch der Druck wächst, denn für viele Einzelhändler war auch dieses Weihnachtsgeschäft wieder schwierig.

Bei Christian Krömer ist der Umsatz im Vergleich zu 2019 um ein Drittel zurückgegangen, sagt er. "Selbst jetzt, wo wir nicht mehr unter die 2G-Regelung fallen, machen wir nicht den Umsatz, den wir machen müssten um diese Zeit, weil einfach weniger Kunden unterwegs sind", so Krömer. Immerhin fallen Spielwaren seit dem 17. Dezember unter Waren des täglichen Bedarfs, und es gilt wieder 3G.

Umtausch im Modehaus ist aufwendiger, aber problemlos

Auch Bettina Reisner bekommt zu spüren, dass weniger Kunden durch die Stadt bummeln, wie sie sagt. Die, die reinkommen, kaufen aber gezielter ein. Die Geschäftsführerin vom Modehaus Retzlaff im Stadtzentrum von Pfaffenhofen an der Ilm ist ebenfalls kulant, tauscht Mode ohne Probleme um. Einen gewissen Aufwand hat sie damit allerdings schon.

Mit einem langen Schlauch, aus dem Wasserdampf aufsteigt, fährt sie über einen Pullover, der zurückgegeben wurde. Er wird in der Fachsprache "gesteamt", bevor er wieder auf den Bügel kommt, erklärt sie. "Einfach, dass die Ware ordentlich ist, dass sie da hängt, dass sie keine Knitterfalten hat."

Kulanz hat auch ihre Grenzen

Auch wenn ihr der Umtausch von Kleidungsstücken nichts ausmacht und sie in erster Linie ihre Kunden zufriedenstellen will, hat die Kulanz auch Grenzen, so die Händlerin. "Wenn jemand meint, er muss erst Ende Januar kommen, dann wird's natürlich auch schwierig, weil im Endeffekt ist das ja ein Winterteil, ein Saisonprodukt, und wir müssen schauen, dass wir das wieder verkaufen können", so Bettina Reisner.

Für den Umtausch braucht die Unternehmerin außerdem die Ware ungetragen zurück, mit Etikett. Außerdem gibt es in ihrem Geschäft kein Geld zurück, weil "das Geschenk ja zum Anziehen gedacht war", so die Verkäuferin. Ehrlicherweise hoffe sie natürlich auch darauf, dass Kunden, die zum Umtausch kommen, auch noch etwas bei ihr einkaufen. Nach dem Motto: "Bin ich da, schau ich gleich rein."