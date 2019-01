Umstrittene Gaspipeline: Maas spricht mit Russland

Rund ein Drittel der 1200 Kilometer langen Pipeline ist schon auf dem Meeresgrund verlegt. Und bis Ende des Jahres soll Nordstream II dann auch fertiggestellt sein. Trotzdem hoffen vor allem die USA, aber auch die Ukraine oder Polen, dass sie das 10 Milliarden Euro-Projekt durch die Ostsee noch stoppen können. Erst vor ein paar Tagen verschickte US-Botschafter Grenell beispielsweise harsche Briefe an die am Bau beteiligten deutschen Unternehmen. Darin drohte er ihnen mit Sanktionen. Eine Maßnahme die allerdings nach hinten losgegangen sein könnte. Denn der Unmut über diese Einmischung ist möglicherweise am Ende größer sein, als die Sorgen, dass die Gaspipeline vielleicht doch keine so gute Idee ist.

Befürchtung: Verstärkte Abhängigkeit von Russland

Ihre Gegner befürchten, dass sie die Abhängigkeit von Russland im Energiebereich verstärkt. Ihre Befürworter dagegen verweisen, unter anderem, auf die deutlich höheren Kosten für Alternativen, wie verflüssigtes Erdgas aus den USA. Aber auch auf den Förderstopp in 10 Jahren in den Niederlanden. Mengen die dann durch andere Lieferanten ersetzt werden müssen.