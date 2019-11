Umsatzrückgang und Stellenverlagerung bei Schwan Stabilo

Schwan Stabilo hat im Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatzrückgang von 3,3 Prozent auf 662,5 Millionen Euro zu verzeichnen. Das gab das Familien-Unternehmen mit Sitz in Heroldsberg (Lkr. Erlangen-Höchstadt) heute bekannt. Dafür ist vor allem der Kosmetikbereich verantwortlich. Hier – im größten Bereich des Unternehmens – ging der Umsatz um 7,4 Prozent auf rund 299 Millionen Euro zurück. Im Bereich Outdoor mit unter anderem den Marken Deuter und Maier Sports sank der Umsatz leicht um 0,6 Prozent auf rund 168 Millionen Euro, im Bereich Schreibgeräte stieg er um 0,9 Prozent auf rund 195 Millionen Euro.

Stellenabbau: Verhandlungen mit Betriebsrat

Als Gründe für den Rückgang im größten Unternehmensbereich Kosmetik sieht Schwan Stabilo "verändertes Verbraucherverhalten und geopolitische Einflüsse" gerade im kosmetik-affinen Nahen Osten. Nun sollen 200 Arbeitsplätze aus Deutschland verlagert werden. Betriebsbedingte Kündigungen will der Konzern dabei vermeiden. Über den Stellenabbau wird derzeit mit dem Betriebsrat verhandelt.

"Die Menschen haben ihr Kaufverhalten grundlegend geändert, klassische Vertriebswege verlieren stark an Bedeutung, vor allem auch durch die Omnipräsenz der Influencer. Hinzu kommt: Das hohe Bedürfnis nach Individualität verdrängt Massenprodukte zunehmend und setzt etablierte Marken erheblich unter Druck!" Sebastian Schwanhäußer, Chief Executive Officer (CEO) von Schwan Stabilo

Die Stellen sollen auch in die USA verlagert werden, den größten Markt für den Kosmetikbereich des Unternehmens. So sollen Lieferwege verkürzt und schneller produziert werden. Außerdem will das Unternehmen seine Produktpalette erweitern und auf Digitalisierung und individualisierte Produkte für die Kunden setzen.

Mitarbeiterzahl zuletzt gestiegen

Zuletzt war die Zahl der Mitarbeiter bei Schwan Stabilo im gesamten Konzern weltweit gestiegen: 4.943 Menschen waren beschäftigt, davon 2.205 an den deutschen Standorten. Am Unternehmenssitz in Heroldsberg waren 1.480 Menschen tätig, in Weißenburg 427.