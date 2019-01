Umsatzrückgang bei Simba Dickie - Märklin im Aufwind

Der Fürther Spielzeughersteller Simba Dickie Group leidet unter den Pleiten verschiedener großer Einzelhandelsketten. Doch nach Jahren der Stagnation kann zumindest der Modelleisenbahn-Hersteller Märklin ein Umsatzplus vermelden.

Mit blauem Auge davongekommen

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Simba Dickie Group ein Minus beim Umsatz in Höhe von 4,5 Prozent, erklärte das Unternehmen bei seiner Jahrespressekonferenz. Der konsolidierte Gesamtumsatz liege damit bei 616 Millionen Euro. Dies sei angesichts der Umstände noch als durchaus positiv zu werten, erklärte Simba Dickie-Chef Michael Sieber.

Wichtige Abnehmer fehlen

Im vergangenen Jahr gingen große Spielwaren-Ketten wie ToysRUs, die Ludendo-Gruppe in Frankreich, die Blokker-Gruppe in Holland und die Firma Top Toy aus Dänemark insolvent. Weitere Pleiten in der Branche werden folgen, ließen die Geschäftsführer der Simba Dickie Group durchblicken. Auch in Russland kämpft der Fürther Spielzeughersteller mit Währungsturbulenzen und der eingetrübten Wirtschaft. Die russische Tochtergesellschaft wurde deshalb verkauft, so das Unternehmen.

Hoffnungen liegen in den USA

Die Fürther Spielzeughersteller setzen nun unter anderem auf den US-amerikanischen Markt. Hier übernahm die Gruppe den Hersteller Jada. Simba Dickie-Chef Michael Sieber verspricht sich viel von der Zusammenarbeit mit einem 7-jährigen Youtube-Star. Die Videos von "Ryans World" werden millionenfach geklickt. Sie zeigen den Buben beim Auspacken von Spielzeug. Mit Ryans Agentur entwickle Jada nun eine eigene Spielzeugauto-Kollektion. Das Unternehmen hält alle Lizenzrechte von "Ryans World" für Fahrzeuge. Diese könnten dann auch auf dem europäischen Markt vertrieben werden, so Sieber.

Märklin wächst wieder

Positive Nachrichten gibt es vom Modelleisenbahn-Hersteller Märklin. Das Traditionsunternehmen wurde im Jahr 2013 von Simba Dickie übernommen. Nach Jahren der Stagnation erwartet Märklin im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 112 Millionen Euro und damit ein Plus von vier Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.

"Emma" ist der Renner

Ein voller Erfolg sei die in Lizenz gefertigte Lok "Emma" aus dem Kinderbuch-Klassiker "Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer" von Michael Ende. Kurz nach dem Kinostart des gleichnamigen Films im März vergangenen Jahres sei das Starterset für Kinder ab sechs Jahren ausverkauft gewesen. Inzwischen seien mehr als 10.000 Stück abgesetzt worden, daher werde es nun fest ins Programm genommen. Im neuen Geschäftsjahr 2019/20 will Märklin 6,5 Millionen Euro in neue Produkte investieren.