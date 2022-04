Umsatzplus und Ungewissheit: Gemischte Gefühle bei Sandler

Um elf Prozent hat das Unternehmen Sandler den Umsatz im vergangenen Jahr steigern können. Die Mitarbeiterzahl ging ebenfalls nach oben – um mehr als fünf Prozent. Der Vliesstoffhersteller aus Schwarzenbach an der Saale, der zu den weltweit zehn größten Produzenten in dieser Branche zählt, blickt angesichts der derzeitigen Lage jedoch wenig optimistisch in die Zukunft.

Sandler: "Aktuelle Situation ist Kostentreiber"

Die geopolitischen Gegebenheiten mit dem Krieg in der Ukraine und die zu erwartende weitere Preisexplosion bei Energie und Rohstoffen lasse zurückhaltend auf das Geschäftsjahr 2022 blicken, teilt Sandler auf seiner Website mit. Als energieintensives Unternehmen brauche man eine zuverlässige Infrastruktur. "Die aktuelle Situation belastet unser Geschäft und ist extremer Kostentreiber", erklärt Vorstandsmitglied Ulrich Hornfeck.

Insgesamt erwirtschafteten die 990 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sandler AG laut der Bilanz-Mitteilung 2021 einen Umsatz von 365 Millionen Euro. Der Zuwachs von elf Prozent sei vor allem der Kapazitätserweiterung im Bereich der Herstellung von technischen Vliesen im Werk im US-Bundesstaat Georgia zurückzuführen.

Corona-Bonus für Mitarbeitende

Mitentscheidend sei auch die große Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden an den beiden Standorten in Oberfranken und den USA. Dies habe die Sandler AG 2021, wie bereits auch im Jahr zuvor, mit einem Corona-Bonus an alle Mitarbeitenden gewürdigt. Bestätigung für die hohe Leistungsbereitschaft seien auch verschiedene Auszeichnungen. Unter anderem erhielt das oberfränkische Unternehmen 2021 vom US-Konzern Procter & Gamble, der Windeln aus Sandler-Vlies herstellt, als einer von acht Lieferanten aus einem Kreis von rund 60.000 Zuliefern die Auszeichnung als "External Buiness Partner of the Year".