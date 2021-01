Umsatz der Fürther Simba Dickie Group leicht gestiegen

Der Umsatz der Fürther Unternehmensgruppe Simba Dickie Group ist im Jahr 2020 leicht gestiegen. Der Gesamtumsatz erhöhte sich um etwa 1,8 Prozent auf rund 715 Millionen Euro, sagte Finanzvorstand Manfred Duschl. Im Vorjahr lag das Umsatzergebnis noch bei 702,3 Millionen Euro. Vor allem in den sogenannten Kernmärkten wie etwa den USA oder auch Deutschland wurde mehr gekauft.

Kunden nutzten vor allem Online-Plattformen

Statt im lokalen Einzelhandel nutzten die Kunden dabei verstärkt Online-Plattformen, so Duschl weiter. Genaue Zahlen zu den Zuwächsen im Onlinegeschäft gibt es allerdings nicht. Grundsätzlich suchten die Kunden dabei nach den bekannten Marken der Unternehmensgruppe. Das sogenannte Impulssortiment - also niedrigpreisige Spielsachen, die von Kunden im Spielwarengeschäft "mal so" mitgenommen werden - konnten sich dagegen online nicht richtig verkaufen.

Eigene Marken sollen bekannter werden

In Zukunft will das Unternehmen deshalb verstärkt Werbung machen, um die eigenen Marken bei den Endkunden bekannter zu machen. Die Zahlen für das vergangene Jahr sind also gut. Das Unternehmen sieht sich aber dennoch einigen Herausforderungen gegenüber, wie Gesellschafter Florian Sieber erklärte. Unter anderem seien die Frachtkosten aus China sowie die Materialkosten extrem gestiegen.

Insolvenz von Einzelhändlern und Brexit machen Sorgen

Außerdem bereiten die Insolvenzen von Einzelhändler-Ketten wie Spiele Max oder Galeria Karstadt Kaufhof Sorgen. “Die Situation ist ziemlich undurchsichtig”, so Sieber. Trotzdem sei er zuversichtlich, “das Jahr 2021 gut meistern zu können”. Inwiefern sich der Brexit auf die kommende Bilanz auswirken wird, sei noch nicht zu messen, sagte Betriebsdirektor Uwe Weiler. Derzeit gäbe es noch “unheimliche bürokratische Hindernisse” bei der Zollabwicklung.

Bobby-Car und Märklin-Eisenbahn

Aktuell arbeiten bei der Simba Dickie Group 2950 Mitarbeiter, 792 davon in Deutschland. Zu den bekanntesten Produkten der Gruppe zählt zum Beispiel das Bobby-Car. Auch das Modelleisenbahn-Unternehmen Märklin, das ebenfalls zur Simba Dickie Group gehört, hat das Jahr 2020 zahlenmäßig gut überstanden. Der Umsatz blieb mit 113 Millionen Euro in etwa gleich (Vorjahr: 112 Millionen Euro). Allerdings hatte Märklin mit starken Produktionsschwierigkeiten zu kämpfen. In Ungarn musste ein Werk für mehrere Wochen stillgelegt werden, weil die Mitarbeiter aus Angst vor dem Corona-Virus nicht zur Arbeit kommen wollten.

Auftragslage positiv

Das hatte dann auch Auswirkungen auf den deutschen Standort. Positiv ist jedoch, dass die Aufträge zugenommen haben. Demnach verzeichnete Märklin Ende Dezember einen rund 40 Prozent höheren Auftragsbestand als sonst. Das sei eine Folge der Corona-Lockdowns.