Umfrage: Großer Vertrauensverlust in Gesundheitspolitik

Laute Proteste von Ärzte- oder Apothekerverbänden, Alarmrufe von Medizingeräte-Herstellern oder Pharmakonzernen: Diese Begleitmusik prägt die deutsche Gesundheitspolitik seit Jahrzehnten. Doch lange Zeit antworteten Patienten und Versicherte in Umfragen trotzdem, das deutsche Gesundheitssystem sei insgesamt recht gut.

Die Stimmung ist gekippt

Eine aktuelle Umfrage, die die Robert-Bosch-Stiftung beim Meinungsforschungsinstitut Forsa in Auftrag gegeben hat, könnte man nun so deuten: Die Stimmung ist gekippt. Danach sagen rund zwei von drei Befragten, sie hätten wenig oder gar kein Vertrauen mehr in die Fähigkeit der Politik, eine hochwertige und zugleich bezahlbare Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Damit hat sich der Anteil derjenigen, die kein Vertrauen in die Gesundheitspolitik haben, innerhalb von nur drei Jahren verdoppelt, von 30 auf 60 Prozent. Deutlich mehr als ein Drittel sind der Meinung, dass sich die medizinische Versorgung bei ihnen vor Ort verschlechtert hat.

Forderung: Gesundheitspolitik auf Patientenwohl ausrichten

Die Robert-Bosch-Stiftung, die einen Schwerpunkt auf Zukunftslösungen im Gesundheitssystem legt, wünscht sich daher eine Gesundheitspolitik, die konsequent auf das Patientenwohl ausgerichtet ist. Hier sei dringendes Handeln erforderlich, erklärt die Stiftung.

Für die repräsentative Umfrage hatte Forsa vom 25. Januar bis 10. Februar 2023 bundesweit insgesamt 1.850 Personen ab 18 Jahren befragt.