Umfrage: Digitale Arbeit wird häufig als Belastung gesehen

E-Mails, Planungstools im Netz, Videokonferenzen mit Chatfunktion: Digitale Mittel sind inzwischen selbstverständlich am Arbeitsplatz. 83 Prozent der vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Befragten nutzen sie. Ein weiteres Ergebnis des DGB-Reports "Gute Arbeit" ist, dass für vier von fünf Beschäftigten der Austausch untereinander, mit dem Vorgesetzten oder Kunden im Netz stattfindet.

Digitalisierung am Arbeitsplatz bei der Mehrheit angekommen

Gut die Hälfte arbeitet zusammen mit Kolleginnen und Kollegen über das Internet an gemeinsamen Projekten. Und immerhin jeder Fünfte nutzt Künstliche Intelligenz, also selbstständig lernende Computerprogramme. Als Entlastung empfinden das aber bei Weitem nicht alle.

46 Prozent klagen über das Problem Multitasking, also ein Vielfaches mehr an Anforderungen im Arbeitsalltag. Jeder Dritte fühlt sich bei der Arbeit stärker überwacht, wobei das weniger sind als in Umfragen vergangener Jahre. Für den DGB ist es trotzdem ein Alarmzeichen. Digitalisierung solle Unterstützung und Erleichterung sein, statt Beschäftigte zu belasten, Stress zu erzeugen und so das Risiko für psychische Erkrankungen zu erhöhen, erklärt DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi.

DGB: Verbindliche Regeln zur Digitalisierung nötig

In vielen Betrieben würde die digitale Technologie auch dazu genutzt, um das Verhalten und die Leistung der eigenen Arbeitskräfte zu überwachen. Die Gewerkschaften fordern daher mehr Mitsprache der Beschäftigten beim Wandel zur Digitalisierung und verbindliche Regelungen in den Firmen, was geht und was nicht. Einem Betriebsrat stehen hier Möglichkeiten zur Verfügung. Doch den gibt es noch nicht einmal für die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Jährliche Befragung von Beschäftigten

Die Befragung für den DGB-Index "Gute Arbeit" wird seit 2007 jährlich durchgeführt. In diesem Jahr wurden zwischen Januar und Juni bundesweit 6.689 zufällig ausgewählte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aller Branchen, Berufe, Einkommens- und Altersgruppen, Regionen und Betriebsgrößen telefonisch zu ihren Arbeitsbedingungen befragt.