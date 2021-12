Umbruch in der Autobranche: Für manche Regionen problematisch

Der Umbruch in der Autoindustrie kann für die bayerischen Standorten Probleme aber auch Chancen mit sich bringen, wie eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft im Auftrag Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft zeigt.

Zur Übersicht: "Aktuelle News und Hintergründe zu Verkehr"

Vor allem in Dingolfing und Ingolstadt sind viele Menschen in der Autobranche tätig, fast 44 Prozent beziehungsweise 47 Prozent, also nahezu jeder zweite Arbeitsplatz hängt von dieser Industrie ab. Die bayerischen Hersteller Audi und BMW haben hier große Werke. Aber auch die Wirtschaftskraft von Schweinfurt, Erlangen-Höchstadt, Regensburg und Landshut steht und fällt mit der Automobilkonjunktur, so die Studie.

Gerade in jüngster Zeit häuften sich aber die Probleme aufgrund des Halbleitermangels und der Corona-Pandemie. Dazu kommt, dass sich die Branche gerade neu erfinden muss: Weg vom traditionellen Verbrennungsmotor hin zu elektrischen, vernetzten und autonom fahrenden Autos.

Viele Arbeitnehmer arbeiten für traditionelle Antriebe

Die Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln hat nun gezeigt, dass in Bayern von allen Beschäftigten der Automobilwirtschaft fast 20 Prozent im Bereich der traditionellen Antriebe tätig sind, das sind insgesamt etwa 61.000 Arbeitsplätze. Vor allem Schweinfurt und Bamberg sind hier aufgrund der örtlichen Zulieferer stark vom Umbruch betroffen.

"Chancenregionen" mit hohem Potential

Doch es gibt auch Regionen, die laut Studie besser mit dem Wandel zurechtkommen werden. Das Institut der Deutschen Wirtschaft bezeichnet sie als "Chancenregionen", mit hohen Beschäftigungsanteilen bei den Zukunftstrends; genannt werden Ingolstadt, Landshut, das Oberallgäu, Dingolfing-Landau sowie Regensburg. Auf diese zukunftsträchtigen Bereiche entfallen im Freistaat demzufolge insgesamt knapp 39.000 Arbeitsplätze.

Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft Bertram Brossardt appelliert deshalb an die Verantwortlichen in der Politik, Unternehmen in allen Regionen in dieser Zeit des Umbruchs zu unterstützen.