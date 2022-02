Ukraine-Krise: Sorge vor Energieengpass in der Wirtschaft

Der angekündigte Einmarsch von russischen Truppen in der Ukraine hat auch die Wirtschaft in Deutschland in Alarmbereitschaft versetzt. An den Börsen ging es zum Handelsauftakt deutlich nach unten – um gut zwei Prozent. Auch wenn sich die Kurse im Anschluss wieder etwas erholten, zeigt das, wie nervös alle Beteiligten sind. Die Öl- und Goldpreise stiegen dagegen deutlich.

Energieversorgung im deutschen Fokus

Allerdings geht es gerade gar nicht in erster Linie um die direkten geschäftlichen Verbindungen mit der Ukraine und Russland. Das mag einzelne Unternehmen hart treffen, die hauptsächlich mit den beiden Ländern ihr Geld verdienen, gesamtwirtschaftlich geht eher die Sorge um, dass Energie knapp und noch teurer werden könnte. Bei der Commerzbank heißt es beispielsweise:

"Das Problem sind nicht die deutschen Exporte nach Russland, die machen nur zwei Prozent aller deutschen Ausfuhren aus. Stattdessen kommt es darauf an, ob Russland bei einer weiteren Eskalation der Krise den Gashahn zudreht oder nicht. Würde es dies tun, besteht das Risiko einer Energiekrise, die den wirtschaftlichen Aufschwung zumindest zeitweise unterbrechen würde." Jörg Krämer, Chefvolkswirt Commerzbank

Damit wäre der erhoffte Konjunkturaufschwung in Gefahr. Denn das würde vor allem das verarbeitende Gewerbe treffen. Geringer seien die Auswirkungen auf den Dienstleistungssektor, da dieser von der Aufhebung der Corona-Beschränkungen profitieren werde.

Vertrauen in Russland wird beschädigt

Ähnlich schätzt die ING die Lage ein. Vor allem das Vertrauen in Russland werde gerade beschädigt und natürlich gebe es die Sorge, dass die Energiepreise weiter steigen könnten. Aber, so Chefvolkswirt Carsten Brzeski: "Der bilaterale Handel mit Russland ist natürlich nicht groß genug, um ein allgemeines Anziehen der Industrie wegen verbesserter Lieferketten aufzuhalten." Eine weitere Eskalation des Konflikts erhöhe aber die Unsicherheit. Offen seien auch noch die Auswirkungen der angekündigten Sanktionen.

Dazu gehört dann beispielsweise der von Bundeskanzler Scholz verkündete Genehmigungs-Stopp für die Erdgaspipeline Nordstream 2. Er habe das Bundeswirtschaftsministerium gebeten, die nötigen verwaltungsrechtlichen Schritte zu unternehmen, damit vorerst keine Zertifizierung der Gas-Pipeline erfolgen kann, so Scholz.

Schon heute bekommt die deutsche Wirtschaft die Folgen von vorhergehenden Sanktionen zu spüren, zum Beispiel die bayerischen Milchbauern, die unter dem russischen Einfuhrstopp für Lebensmittel aus der EU leiden. Man müsse bei Sanktionen sehr vorsichtig sein, so der Chefvolkswirt der Bayern LB Jürgen Michels. Deren Erfolgsaussichten seien nicht garantiert. Russland agiere nicht nur mit wirtschaftlichem Kalkül, sondern maßgenblich mit anderen Interessen. "Da wird sich Putin auch so schnell nicht von Wirtschaftssanktionen abhalten lassen."

Ifo: "Gift für den Aufschwung

Das ifo-Institut geht davon aus, dass durch die eskalierende Krise der erhoffte Frühjahrsaufschwung gedämpft wird. "Die Unsicherheit wird massiv zunehmen", so ifo-Experte Klaus Wohlrabe. Vor allem steigende Energiepreise wären "Gift für den Aufschwung". Ohne den Konflikt im Osten Europas könnte die deutsche Wirtschaft mit der allmählich abflauenden Omikron-Welle durchstarten.

Metro macht in Russland und Ukraine Milliardenumsatz

Unternehmen die direkt im Russland- oder Ukrainegeschäft tätig sind, kann es aber deutlich härter treffen. Der Großhändler Metro macht beispielsweise in Russland – in knapp 100 Märkten - fast 2,5 Milliarden Euro Umsatz und hat rund 10.000 Mitarbeiter dort. In der Ukraine sind es 26 Märkte die 800 Millionen Euro Umsatz machen.

Auswirkungen auf Bayern

Die bayerische Wirtschaft ist vor allem auf das russische Erdöl und Erdgas angewiesen. Mehr als ein Drittel der Erdöl- und Erdgasimporte des Freistaats stammen aus Russland, so Schätzungen. Dazu kommen Metalle wie Aluminium, Titan und Palladium. Gefragt sind auf der anderen Seite vor allem Kraftfahrzeuge, Fahrzeugteile und Maschinen Made in Bavaria. Zur wirtschaftlichen Bedeutung Russlands meint der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger: "Russland und die Ukraine sind wichtige Handelspartner und aktuell sind wir mit Milliarden in Russland und in der Ukraine engagiert. 500 bayerische Firmen sind, als Beispiel, allein in der Ukraine."

Doch zur Wahrheit gehört auch, dass der bayerisch-russische Außenhandel seit Jahren an Bedeutung verliert, sowohl bei den Ein- als auch bei den Ausfuhren - aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in Russland. Mittlerweile steht Russland bei den Exportländern Bayerns nur noch auf dem 17. Platz.

Russland und Ukraine produzieren riesige Mengen Weizen

Aber auch dieser 17. Platz steht natürlich für verbraucherrelevante Umsätze. Zum Beispiel beim Weizen, wie Josef Lutz, Präsident der bayerischen Industrie und Handelskammer für München und Oberbayern und Vorstandschef des Handelskonzerns BayWa, betont. "Man muss wissen, Russland und die Ukraine produzieren in etwa doppelt so viel Weizen wie die gesamte europäische Union. Das könnte bei einem gegenseitigen Embargo zum Beispiel auch Auswirkungen auf die Nahrungsmittelpreise für die Verbraucherinnen und Verbraucher haben."

Schon vergangene Woche hatte es bei der Industrie und Handelskammer für München und Oberbayern geheißen, die Geschäftsbeziehungen mit Russland seien über viele Jahrzehnte gewachsen. Und würden auch weiter Bestand haben. Nun hoffe man, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse weiter stabil bleiben. Planungsunsicherheit sei Gift für die Unternehmen und es müsse alles getan werden, um diese Planungsunsicherheit zu beseitigen und die Beziehungen weiter zu festigen.

"Fatal fürs Geschäft" mit Russland

Der aktuelle Russland-Ukraine-Konflikt hat auch Auswirkungen auf die unterfränkische Wirtschaft. Der Industrie- und Handelskammer (IHK) Würzburg-Schweinfurt sind 225 Firmen bekannt, die nach Russland exportieren. Von möglichen Sanktionen werden vor allem der Maschinenbau und die Automotive-Branche betroffen sein, erklärt Kurt Treumann, Bereichsleiter International, auf BR-Anfrage.

Sollte der internationale Zahlungsverkehr tatsächlich abgeriegelt werden, sei es schlichtweg unmöglich noch Handel mit Russland zu betreiben, weil einfach keine Gelder mehr fließen. "Fürs Geschäft wäre das fatal", so Treumann. Unterfranken sei wie andere Regionen auch von den Erdöl- und Erdgaslieferungen abhängig.

Schon der Krimkonflikt beschädigte Geschäfte mit der Ukraine

Etwa 150 mainfränkische Firmen exportieren in die Ukraine, beim Import sind der IHK 29 bekannt. Zwei große Unternehmen produzieren sogar vor Ort. Der fränkische Autozulieferer Leoni mit Hauptsitz in Nürnberg und Standorten unter anderem in Kitzingen hat zwei Werke im Westen des Landes. Der Baustoffkonzern Knauf aus Iphofen (Lkr. Kitzingen) betreibt eine Gipsplattenfabrik in Donetsk – mitten im Konfliktgebiet Donbass im Osten der Ukraine.

Die mainfränkischen Unternehmen hatten laut Treumann einst gute, gewachsene Beziehungen zu Russland gehabt. Doch durch die bereits seit 2014 bestehenden Sanktionen als Reaktion auf die Annexion der Halbinsel Krim sei das Russland-Geschäft bereits eingebrochen.

Unternehmen sind abhängig von Russlands Öl und Gas

Während der Handel mit der Ukraine eher überschaubar ist, spielt Russland eine größere Rolle. 2021 haben Bayern und Russland Handel im Wert von gut 9,4 Milliarden Euro getrieben. Beim Export stehen Autos und Maschinen ganz vorne, beim Import Erdöl und Erdgas.

Das bereitet den Unternehmen Bauchschmerzen. Denn wenn die Öl- und Gaslieferungen wegen des Konflikts ins Stocken geraten, könnten höhere Kosten und Versorgungsengpässe drohen. Das sieht auch Ingolf Brauner, der Präsident des Verband mib-Mittelstand in Bayern, als Gefahr.

Software-Entwicklung in der Ukraine

Man blicke aber auch auf die Ukraine, sagt Ingolf Brauner. Hier werde für den Westen intensive Software-Entwicklung betrieben. Eine Störung des Geschäftes könnte Innovationen behindern und Entwicklungskosten in die Höhe treiben. Außerdem sei die Ukraine ein landwirtschaftlicher Partner für Deutschland, insbesondere bei Weizenimporten.

Auswirkungen von einem Swift-Ausschluss Russlands

Die härteste Sanktion gegen Russland wäre ein Ausschluss aus dem weltweit wichtigsten Zahlungssystem Swift. Darüber erfolgen fast alle internationalen Zahlungen, vor allem die in Dollar. Das betrifft Rohstoffe, die in der Regel in Dollar gehandelt werden. So hatte der Iran nach seinem Rauswurf aus dem System große Schwierigkeiten, weiter Erdöl zu exportieren. Ähnlich könnte es Russland ergehen.

Betroffen wären auch Länder, die mit Russland viel Handel betreiben und von seinen Energielieferungen abhängig sind. In der EU zählt Deutschland dazu. Hinzu kommen russische Milliardenkredite bei internationalen Banken, die womöglich gestützt werden müssten. Für die gesamte EU ist Russland der fünftwichtigste Handelspartner.

Für die USA ist dieser Stellenwert viel geringer. Die Regierung in Washington wollte Russland bereits nach dem Anschluss der ukrainischen Halbinsel Krim von Swift ausschließen. Mit seinen unmittelbaren Nachbarstaaten hat Russland das Netzwerk SPFS entwickelt, um dort die Zahlungen sicher zu stellen. Im Handel mit China könnte Russland auf das chinesische System CIPS zurückgreifen.