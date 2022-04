Ukraine-Krise: Bund verspricht Hilfen für deutsche Unternehmen

Seite an Seite kommen sie in den Raum, wechseln noch mal ein paar freundliche Worte, nennen sich stets beim Vornamen, wenn sie sich an den Mikrofonen die Bälle zuspielen: Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck demonstrieren bewusst Einigkeit bei ihrer Pressekonferenz. Denn gemeinsam stehen sie vor einer Herausforderung, die es in sich hat: Sie müssen verhindern, dass die Folgen des Krieges gegen die Ukraine zu einer Existenzbedrohung für deutsche Unternehmen werden. Und das bei einer Lage des Bundeshaushalts, die ohnehin schon arg strapaziert ist.

Hohe Energiepreise, unterbrochene Lieferketten und Sanktionen gegen Russland

Einen "wirtschaftspolitischen Stoßdämpfer" nennt Lindner das Programm. Man wolle Härten abfedern und Strukturbrüche verhindern, sagt er. Und Härten gibt es viele für die Betriebe hierzulande: stark steigende Energiepreise, unterbrochene Lieferketten, die beispiellosen Sanktionen gegen Russland. Nun will die Bundesregierung vor allem solche Unternehmen unterstützen, die durch die aktuelle Krise laut Habeck "exorbitant belastet sind". Die Wirtschaft dürfe nicht kollabieren.

Sieben Milliarden Euro für KfW-Kredite

Die beiden Minister haben daher ein Hilfspaket geschnürt. Es enthält in erster Linie kurzfristige Liquiditätshilfen: Betroffene Firmen bekommen Zugang zu zinsgünstigen Krediten der staatlichen Förderbank KfW – ein Programm, das ein Volumen von rund 7 Milliarden Euro umfassen soll. Außerdem sollen spezielle Bürgschaftsprogramme ausgeweitet werden.

Auch direkte Zuschüsse möglich

Allerdings wird noch mehr nötig sein, das wissen beide Minister. Denn die explodierenden Energiepreise treffen manche Firmen so sehr, dass Kredite oder Bürgschaften allein nicht reichen. Hier will der Bund mit direkten Kostenzuschüssen helfen, geknüpft allerdings an strenge Bedingungen. Rund fünf Milliarden Euro sollen hierfür bereitstehen.

Im Einzelfall, wie Robert Habeck betont, könne man besonders relevante Unternehmen über Eigenkapitalhilfen stabilisieren. Und auch Unternehmen im Bereich der Energieversorgung hat der Grünen-Politiker im Blick: Man dürfe in keinem Fall zulassen, dass systemrelevante Unternehmen fallen und damit den deutschen Energiemarkt und die Versorgungssicherheit gefährden, so Habeck.

Bundesregierung stimmt Bürger und Wirtschaft auf Härten ein

Brisant ist die aktuelle Situation auch deshalb, weil die neue Krise zu einem Zeitpunkt kommt, da die Folgen der Corona-Krise noch längst nicht überwunden sind – weder für die Unternehmen noch für die Staatsfinanzen. Die Bundesregierung hatte ja bereits während der Pandemie Milliarden in die Wirtschaft gepumpt.

So bemühen sich die Minister sichtlich darum, gleich die Grenzen ihrer Hilfsmaßnahmen klarzumachen. Man könne nun das Geld nicht mit vollen Händen ausgeben, sagt Habeck, und Lindner fügt hinzu, der Staat dürfe sich fiskalisch nicht erschöpfen. Übersetzt dürfte das heißen: Unternehmen, aber auch Bürgerinnen und Bürger müssen sich darauf einstellen, einen großen Teil der Mehrbelastungen selbst zu tragen.

Habeck: Nicht jeder zusätzliche Euro wird ausgeglichen

Es sei nicht möglich, dass jede Härte weggenommen wird, auch könne nicht jeder Verlust und jeder zusätzliche Euro für Energie ausgeglichen werden, so der Bundeswirtschaftsminister. Auch in diesem Punkt herrscht Einigkeit zwischen den beiden Kollegen.