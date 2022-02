Ukraine-Krieg wirkt sich auf fränkische Wirtschaft aus

Knapp eine Milliarde Euro beträgt das das Handelsvolumen zwischen der Ukraine und Bayern. Der Freistaat importiert Elektrotechnik, Holzwaren und Ernährungsprodukte aus dem osteuropäischen Land – und auch aus Bayern wird regelmäßig in die Ukraine exportiert, beispielsweise Maschinen, Fahrzeuge und chemische Erzeugnisse. Für Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) sind Russland und die Ukraine "wichtige Handelspartner, die in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen werden."

Niedrige Löhne in der Ukraine locken Unternehmen

Auch für fränkische Unternehmen ist die Ukraine ein interessanter Wirtschaftsstandort, denn "die Westukraine liegt gerade mal 1.000 Kilometer von Nürnberg entfernt, die Bevölkerung ist gut ausgebildet und das Lohnniveau ist in absoluten Zahlen, aber auch verglichen mit anderen Ländern in der Region, recht niedrig", analysiert Osteuropa-Experte Manuel Hertel von der Industrie- und Handelskammer Mittelfranken.

"Sicherheit unserer Mitarbeiter hat höchste Priorität"

Ihm zufolge waren die rechtlichen und politischen Unsicherheiten in der Ukraine aber auch schon vor dem aktuellen Konflikt ein bedeutendes Investitionshemmnis. Doch es gibt fränkische Unternehmen, die schon länger in die Ukraine investiert haben. Beispielsweise Leoni aus Nürnberg. Der Automobilzulieferer lässt in der Ukraine Bordnetzsysteme für Kraftfahrzeuge herstellen. Mit großem Entsetzen und Fassungslosigkeit verfolge Leoni die Lage in der Ukraine. "Die Sicherheit unserer rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unseren beiden Standorten dort im Südwesten des Landes in grenznahen Regionen zur EU hat für uns höchste Priorität", sagt Unternehmenssprecher Gregor le Claire im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Leoni hat Produktion in der Ukraine eingestellt

Das Unternehmen habe daher die Produktion in beiden Werken eingestellt, die Beschäftigten wurden nach Hause geschickt. Eine eigene Taskforce beobachte nun den Verlauf des Konflikts und seine Auswirkungen auf die Leoni-Standorte. "Diese steht dazu auch in stetigem Austausch mit unseren Kunden und Lieferanten", meint Leoni-Sprecher le Claire. Das Unternehmen will die Situation ständig neu analysieren und bewerten, um jederzeit schnell und angemessen reagieren zu können.

Knauf reagierte auf Angriffskrieg

Auch das Baustoff-Unternehmen Knauf aus Iphofen im Landkreis Kitzingen lässt in der Ukraine produzieren. Dabei handelt es sich um Werk zur Herstellung von Gipsbauplatten in der Region Donbass sowie eine kleinere Anlage in Kiew. 598 Mitarbeiter beschäftigt das unterfränkische Unternehmen in der Ukraine. "Wir sind in ständigem Kontakt mit der lokalen Geschäftsführung, um uns über die Lage vor Ort zu informieren. Bislang läuft unsere Fabrik in Donbass ohne jede Einschränkung", teilte die Firma Knauf dem BR am vergangenen Mittwoch schriftlich mit. Einen Tag später, am 24. Februar 2022, hat Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. Knauf reagierte und schloss seine Werke in der Ukraine. Die Mitarbeiter habe man aus Sicherheitsgründen vorsorglich nach Hause geschickt.

Fackelmann will Lage einordnen

Der Hersbrucker Haushaltswaren- und Badezimmermöbelproduzent Fackelmann hat laut eigenen Angaben ebenfalls einen Standort im Norden der Ukraine. Was dort produziert wird und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort beschäftigt sind, ist nicht bekannt. Eine BR-Anfrage dazu hat das Unternehmen nicht beantwortet. Allerdings teilte eine Sprecherin mit, dass Fackelmann die Lage "erstmal sondieren und einordnen" müsse.

Krieg wird sich auch auf fränkische Wirtschaft auswirken

Laut Manuel Hertel von der IHK wird sich die Situation in der Ukraine und mögliche Sanktionen auch auf die fränkische Wirtschaft auswirken: "Sicherlich gibt es bereits jetzt Unternehmen, die Probleme haben, Vorprodukte oder Rohstoffe zu beziehen, oder andere Unternehmen, die bestimmte Produkte nicht mehr nach Russland oder in die Ukraine liefern dürfen." Wie genau die Auswirkungen aber aussehen, dass ließe sich laut dem IHK-Osteuropa-Experten aber vermutlich erst in einigen Wochen oder Monaten abschätzen.