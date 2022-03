Ukraine-Krieg verhindert Neon-Exporte – Industrie nicht besorgt

Sie sind winzig, aber extrem aufwändig in der Herstellung. Auf dem Weg von der Siliziumscheibe zum fertigen Chip durchlaufen Halbleiter dutzende von Arbeitsschritten, und legen dabei oft riesige Entfernungen zurück. Für die Bearbeitung sind auf vielen Schritten hoch spezialisierte Maschinen und Materialien nötig. Eines davon ist Neon. Das Gas wird benötigt, wenn Laser feinste Strukturen auf die Chip-Oberfläche brennen.

Das Problem: Je nach Informationsquelle stammen 25 bis 50 Prozent des entsprechenden Neons auf dem Weltmarkt von zwei ukrainischen Firmen, die nun nur noch bedingt oder gar nicht mehr liefern können.

Unternehmen haben vorgesorgt

Trotz des Ausfalls wichtiger Lieferanten - in der Chip-Industrie erwartet man auf absehbare Zeit keine größeren Probleme. Sowohl bei einzelnen Firmen als auch beim Branchenverband Semiconductor Industry Association (SIA) heißt es, man habe vorgesorgt. Zum einen hätten die Unternehmen schon im Vorfeld des Krieges Lagerbestände für Produkte wie Neon aufgebaut.

Zum anderen habe man die Lieferkette diversifiziert, so die SIA, der auch der Münchener Infineon-Konzern angehört. Man sei deswegen nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit von ukrainischen Neon-Lieferanten abhängig. In der Branche heißt es, bereits nach der russischen Annexion der Krim und der Abspaltung von sogenannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine im Jahr 2014 habe man unter Hochdruck zusätzliche Bezugsquellen gesucht und auch gefunden.

Auch keine Sorge vor Palladium-Mangel

Auch nach einem weiteren Rohstoff aus der Krisen-Region gibt es in der Halbleiter-Branche große Nachfrage. Bei wichtigen Arbeitsschritten wird das Edelmetall Palladium benötigt. Hier ist Russland einer der wichtigsten Produzenten, weshalb die Weltmarktpreise zuletzt rasant anstiegen. Aber auch hier sieht man bei der SIA keine existenziellen Lieferprobleme.

Russland von Chip-Lieferungen abgeschnitten

Umgekehrt ist die russische Industrie zunehmend von ausländischen Elektronik-Lieferungen abgeschnitten. Unter die Sanktionen westlicher Staaten fallen auch Halbleiter-Produkte. Für die Hersteller ist das allerdings verschmerzbar. Nach Zahlen der SIA macht der russische Markt gerade einmal 0,1 Prozent der globalen Halbleiterverkäufe aus. Das zeigt nach Einschätzung von Experten auch, dass es die russische Regierung in den Jahren unter Wladimir Putin trotz vieler gegenteiliger Ankündigungen nicht geschafft hat, eine nennenswerte Elektronik- und IT-Industrie aufzubauen.