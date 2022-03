Ukraine-Krieg: Nahrungsmittel könnten weltweit knapp werden

Die Agrarminister der G7-Staaten beraten heute auf einem virtuellen Gipfeltreffen über die weltweite Versorgung mit Nahrungsmitteln. Die Zeit drängt, darauf verweist auch Erik Fyrwald hin, der Chef des Saatgut- und Pflanzenschutzmittelkonzerns Syngenta.

Der Krieg in der Ukraine ist schon jetzt eine humanitäre Katastrophe. Tausende von Menschen wurden getötet, Millionen sind auf der Flucht. Doch Experten befürchten, dass die Auswirkungen bald noch viel größere Not verursachen könnten – und das rund um den Globus.

Getreidepreise steigen massiv

In den vergangenen Wochen sind bereits die Weltmarkt-Preise für Getreide massiv gestiegen. Denn Russland und die Ukraine gehören in normalen Zeiten zu den wichtigsten Nahrungsmittel-Produzenten der Welt. Nun drohen ihre Exporte auszufallen oder zumindest deutlich zu schrumpfen.

Eryk Fyrwald, der Chef des Saatgut-Konzerns Syngenta warnt deswegen: "Die Ukraine und Russland liefern 12 Prozent aller weltweit erzeugten Kalorien, 25 Prozent des Weizens und 20 Prozent der weltweiten Maisproduktion. Die Hälfte des Sonnenblumenöls kommt aus der Ukraine." Aber jetzt sei es schwer für die Bauern in der Ukraine, überhaupt Saatgut auszubringen.

Ärmere Länder besonders bedroht

Die Folgen wären wohl weiter steigende Preise für Nahrungsmittel. Das würde zwar auch Staaten wie Deutschland oder die Schweiz treffen. Dort würde sich Brot verteuern. Viel härter wären die Konsequenzen aber für die Menschen in ärmeren Ländern. Es bestehe die Gefahr, dass die reichen Staaten ihnen auf dem Weltmarkt Getreide regelrecht wegkauften, so Eryk Fyrwald.

Ein Beispiel sei Ägypten, ein Land mit einer großen Bevölkerung, das fast komplett von Nahrungsmittel-Importen aus der Ukraine abhängig ist. Schon in den vergangenen beiden Jahren habe sich hier die Lage verschärft, sagt der Chef des Saatgutkonzerns: "Die Versorgung mit Lebensmitteln war ohnehin schon herausfordernd, wegen Covid und Logistik-Problemen, aber auch wegen Extremwetter im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Deswegen hatten wir ja schon steigende Preise und Lebensmittel-Knappheit. Der Krieg hat jetzt alles noch einmal verschlimmert."

Lieferungen von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln in die Ukraine fast unmöglich

Für Syngenta und seine Wettbewerber bedeutet der Krieg in der Ukraine konkret: Es ist sehr schwer bis unmöglich, Saatgut oder Pflanzenschutzmittel zu den Bauern zu bringen. Viele Landwirte sind derzeit beim Militär statt auf den Feldern. Und zu den russischen Kunden sind die Lieferwege unter anderem wegen Sanktionen versperrt. Dazu kommen Probleme in anderen Weltregionen, wo seit Monaten Dürre herrscht.

Eryk Fyrwald fordert deshalb schnelle Friedens-Anstrengungen für die Ukraine. "Wenn es in weiteren Ländern Wetterextreme gibt, dann könnten wir rund um den Globus Probleme bekommen." Zum Beispiel liege der Soja-Ertrag in Brasilien in dieser Saison deutlich unter den Erwartungen. Der Grund sei die dortige Dürre. So etwas werde in Zukunft immer häufiger passieren, warnt der Chef des Saatgutkonzerns: "Die Welt-Gemeinschaft muss also noch mehr Druck ausüben, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Und gleichzeitig muss man rund um die Welt – auch in Deutschland – die Nahrungsmittel-Produktion erhöhen. Und zwar schnell. Denn die Aussaat-Saison steht vor der Tür."

Geschäft mit Agrar-Produkten wird wichtiger für globalen Einfluss

Das Geschäft mit Agrar-Produkten ist in den vergangenen Jahren ohnehin immer politischer geworden. Syngenta selbst steht im Zentrum geostrategischer Überlegungen. Das Traditionsunternehmen aus Basel gehört seit einigen Jahren zum chinesischen Staatskonzern China National Chemical Corporation, kurz ChemChina. Und China versucht seit Jahren über solche Zukäufe in der westlichen Welt, seinen globalen Einfluss auf strategisch wichtige Industrien auszubauen.