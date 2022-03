Ukraine-Krieg: Firmen wollen weiter in Russland produzieren

Für Unternehmen wie Adidas kommt der Rückzug aus Russland teuer zu stehen. Bis zu 250 Millionen Euro wird der Sportartikelkonzern deshalb weniger Umsatz machen. Nicht ganz so groß ist der Verlust bei Dehn SE aus Neumarkt in der Oberpfalz.

Unternehmen aus der Oberpfalz stellt Geschäftsaktivitäten ein

Das Elektrotechnik-Unternehmen "verurteilt jegliche Form von Gewalt und kriegerische Auseinandersetzungen", sagt Dehn-Pressesprecher Phillip Thaler dem BR. Deswegen hat sich das Unternehmen dazu entschieden, die Geschäftsaktivitäten in Russland "weitestgehend ruhen zu lassen." Dehn hat weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. Nur zwölf davon arbeiten in Russland. Der Verlust ist demnach relativ gering.

"Preisexplosion hat Auswirkungen auf unsere Produktion"

Andere Unternehmen wie Grimm Metallpulver GmbH aus dem mittelfränkischen Roth spüren die Auswirkungen des Krieges deutlicher. 16 Mitarbeiter arbeiten für das familiengeführte Unternehmen, das Aluminium aus Russland bezieht. "Wir versuchen uns jetzt vermehrt in Zentraleuropa zu versorgen und warten ab, wie sich die Situation weiterentwickelt. Die explodierenden Preise und der Mangel haben natürlich erhebliche Auswirkungen auf unsere Produktion", erklärt Firmeninhaber Martin Grimm. Den Auswirkungen der Sanktionen versuche das Unternehmen "weitestgehend aus dem Weg zu gehen".

Kosten im Einkauf werden sich erhöhen

Ähnliches berichtet die Firma Erlas GmBH aus Erlangen, die unter anderem Laseranlagen herstellt. Der Konflikt und die Sanktionen "werden sehr wohl Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit von Erlas haben, da bereits jetzt absehbar und feststellbar ist, dass sich unsere Kosten im Einkauf erhöhen", meint Erlas-Projektleiter Armin Gropp. Selbst hat das Erlanger Unternehmen aber keine eigenen Mitarbeiter in Russland.

Unternehmen haben Verantwortung für russische Arbeiter

Die IHK Mittelfranken beobachtet, dass sich viele Unternehmen auf dem russischen Markt zurückziehen oder ihr Geschäft vorübergehend einstellen. Aber es gebe eben auch Unternehmen, die in Russland investiert haben oder dort produzieren. Diese würden sich jetzt nicht von heute auf morgen aus dem Markt zurückziehen oder zurückziehen können, analysiert IHK- Osteuropa-Experte Manuel Hertel: "Sie haben auch die Verantwortung für ihre Belegschaft, haben bestehende Verträge vor Ort und werden wohl zunächst mal die Lage sondieren."

Schaefflers Werk in Russland läuft weiter

Eines dieser Unternehmen ist Schaeffler aus Herzogenaurach. Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender des Automobilzulieferers, sagte bei der Bilanzpressekonferenz am Dienstag: "Für uns bei Schaeffler hat das Wohlergehen und die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit jeher höchste Priorität." Ihm zufolge beschäftigt Schaeffler sechs Mitarbeiter in der Ukraine und 174 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Russland. Sie seien alle wohlauf und sicher. Dennoch laufe das Schaeffler-Werk in Russland derzeit weiter. "Aktuell kann man das, glaube ich, so vertreten", sagte Rosenfeld. Zudem stünden dort weitere Investitionen an. Das Unternehmen überlege aber täglich, wie es dort weitermache.

Auch Knauf produziert in Russland

Auch der Gipskonzern Knauf aus Iphofen in Unterfranken lässt weiter in Russland fertigen. An vierzehn Standorten arbeiten dort 4.000 Mitarbeiter. Die Lage in den russischen Firmen sei angespannt, sagte die Geschäftsleitung dem Handelsblatt. Eine entsprechende BR-Anfrage dazu ließ Knauf bislang unbeantwortet. Und doch gab es einen Schritt mit Symbolkraft. Firmenpatriarch Nikolaus Knauf ist am Montag von seinem Ehrenamt als russischer Honorarkonsul zurückgetreten. "Für Herrn Knauf war es immer wichtig, Brücken zu bauen zwischen den Menschen in Deutschland und Russland. Das Konsulat hat dabei eine wichtige Rolle gespielt", teilte eine Knauf-Mitarbeiterin im Namen des Konsulats am Montag schriftlich mit. Für den Rückzug wurde kein Grund angegeben, der Angriffskrieg als Grund liegt aber nahe. Dem 85-jährigen Seniorchef werden gute Verbindungen zum Kreml nachgesagt.

"Hungersnot" soll abgewendet werden

Auch die Firma Fella aus Feucht, die Landmaschinen herstellt, liefert in die Ukraine und nach Russland. Fella gehört zum US-amerikanischen Industriekonzern AGCO, der 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ukraine beschäftigt. "Unsere oberste Priorität ist die Sicherheit und der Schutz dieser Mitarbeitenden und ihrer Familien sowie unserer Händler", teilte eine AGCO-Sprecherin mit. Weil die Ukraine und Russland zusammen einen bedeutenden Teil der weltweiten Weizen- und Maisexporte darstelle, sei es wichtig, "dass Landwirte weiterhin Landwirtschaft betreiben, um sicherzustellen, dass aus dieser humanitären Krise nicht noch eine Hungersnot entsteht", hieß es von AGCO.

Es zeigt sich: Für kleine Firmen und große Konzerne in Nordbayern hat der Krieg massive Auswirkungen. Welche Folgen das für die kommenden Monate hat, das will zum jetzigen Zeitpunkt niemand prognostizieren.