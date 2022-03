Ukraine-Krieg: Bänder bei BMW in Dingolfing stehen weiter still

Die Autoproduktion in Europas größtem BMW-Werk in Dingolfing steht wegen fehlender Zulieferteile aus der Ukraine auch kommende Woche still. Das haben Recherchen des Bayerischen Rundfunks ergeben. Betroffen sind einige Tausend Mitarbeitende.

BMW meldet Kurzarbeit an

Wegen fehlender Kabelbäume von einem Zulieferbetrieb in der Ukraine können im BMW-Werk Dingolfing weiterhin keine Autos gebaut werden. Viele Produktionsmitarbeitende sind bei Qualifizierungsmaßnahmen und anderweitig eingesetzt, heißt es. Einige Tausend werden aber Kurzarbeitergeld beziehen und zuhause bleiben müssen.

Lösungen bereits gefunden

In der Woche danach, also ab dem 21. März, kann die Autoproduktion in Dingolfing aber wieder aufgenommen werden. Man habe Lösungen für die ausgefallenen Zulieferteile aus der Ukraine gefunden, so ein Werkssprecher. Allerdings sei die Lage in der weltweiten Zulieferindustrie weiterhin hochdynamisch und man müsse auf Sicht fahren.

Tausende Autos werden nicht gebaut

Durch den zweiwöchigen Produktionsausfall können in Dingolfing rund 15.000 Autos nicht gebaut werden. Bereits diese Woche stehen die Bänder im niederbayerischen BMW-Werk still. Betroffen davon sind mehr als 10.000 Beschäftigte in der Produktion.

Bei BMW in Regensburg wird diese Woche im Ein-Schicht-Betrieb, ab nächster Woche wieder normal mit zwei Schichten produziert, teilte der Autobauer mit.