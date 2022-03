Ukraine: Fehlende Autoteile legen Produktion in Deutschland lahm

Immer mehr Bänder stehen wegen des Ukraine-Kriegs still in der deutschen Autoindustrie. Es fehlen wichtige Bauteile wie Bordnetzsysteme von Leoni. Der fränkische Zulieferer hat seine beiden Werke in der Westukraine vor einer Woche vorsorglich geschlossen. Dort stellten 7.000 Mitarbeiter Bordnetze und Kabelbäume her.

BMW: Ab Montag stehen viele Bänder still

BMW will in der kommenden Woche in Dingolfing und in München die Herstellung von Fahrzeugen und von Motoren in Steyr ruhen lassen. Seit heute sind Anpassungen auch in den BMW-Werken von Regensburg und Leipzig notwendig, teilte ein Sprecher mit.

Kurzarbeit bei Porsche

Im VW-Konzern ist bisher vor allem Porsche betroffen. Der Sportwagen-Hersteller hat für 2.500 Mitarbeiter im Werk Leipzig von heute bis Ende nächster Woche Kurzarbeit beantragt. Dort werden die Modelle Macan und Panamera gebaut. Im Stammwerk von Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen wird die Produktion in dieser Woche noch aufrechterhalten.

Anders als Computerchips und andere Halbleiter können Kabelbäume nicht später nachgerüstet werden und führen, wenn sie fehlen, stets zu einer Unterbrechung der gesamten Produktion.