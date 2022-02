Ukraine-Angriff: Bayerische Firmen zwischen Schock und Sorge

Als Peter Stahl am Morgen die Meldungen über den russischen Angriff auf die Ukraine las, war er "schockiert und erschüttert". Stahl ist Vorstandsvorsitzender des Käseherstellers Hochland. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist sein Unternehmen in Russland aktiv. Der russische Markt ist der zweitwichtigste für die Allgäuer. Etwa ein Viertel des Jahresumsatzes von 1,63 Milliarden Euro macht Hochland laut Stahl dort.

Im Gespräch mit dem BR wirkt Stahl sichtbar betroffen. "Mit unseren russischen Kollegen sind über die Jahre viele Freundschaften entstanden", erzählt er. Rund 2.000 Beschäftigte zählt der Konzern in dem Land – "und denen liegt nichts ferner als ein Krieg".

Diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe sein erster Gedanke gegolten, sagt Stahl. Der zweite: den drohenden Sanktionen, die auch die Geschäfte von Hochland treffen könnten.

Siemens Energy, BMW, VW: Eigene Fabriken in Russland

Zwar liegt Russland beim Export insgesamt nur auf Platz 17 der bayerischen Handelspartner, doch wer sich wie die Allgäuer Käserei dort engagiert, blickt mit Sorge auf den Krieg in der Ukraine. Eigene Standorte in Russland unterhalten etwa Siemens Energy, BSH Hausgeräte oder die Autohersteller BMW und VW. Nach Angaben der deutsch-russischen Auslandshandelskammer (AHK) sind aktuell 3.650 deutsche Firmen in Russland aktiv.

Darüber hinaus sind bayerische Firmen teilweise auch in der Ukraine vertreten. Als Reaktion auf den Angriff hat etwa der unterfränkische Baustoffhersteller Knauf vorsorglich seine Gipsplattenfabrik im Donbass geschlossen.

Treffen mögliche Sanktionen auch deutsche Firmen?

Bei Hochland läuft die russische Produkten nach Angaben von Vorstandschef Stahl "autark". Die drei Werke im Land wären von möglichen Sanktionen deshalb zunächst kaum beeinträchtigt. Doch es gibt eine zweite Ebene: Maschinen und Ersatzteile sowie Verpackungen.