Überschuldung: Weniger Betroffene in Bayern

Enisa A. aus München ist alleinerziehende Mutter mit drei Kindern. Die Scheidung hat sie gut weggesteckt. Doch dann kamen auch noch gesundheitliche Probleme ins Spiel, zuerst bei einer Tochter, dann bei ihr selbst. Die 44-jährige Zahnarzthelferin musste von Vollzeit auf Teilzeit reduzieren und Schulden bei der Bank machen. Die Ausgaben waren höher als Einnahmen. Insgesamt summierten sich die Schulden auf rund 20.000 Euro. Daher ging sie zur Schuldnerberatung.

Schuldenfrei durch Privatinsolvenz

Die Schuldnerberatung hilft Verbraucher, die in die Schuldenfalle getappt sind. Bei Enisa A. wurde ein Privat-Insolvenzverfahren eingeleitet. Sie muss nicht mehr 400 Euro pro Monat an Kredit abbezahlen. Das heißt: Ihre Bank bleibt auf den Forderungen sitzen. Doch leider nehmen zu wenigen überschuldete Menschen die Hilfe der Schuldnerberatung in Anspruch. Ein Privat-Insolvenzverfahren gibt es nur in drei Prozent der Fälle. Zu 97 Prozent zahlen die Schuldner zurück. Was an Werten da ist, wird jedoch gepfändet. Nach drei Jahren ist man schuldenfrei.

Überschuldung: Die fünf häufigsten Gründe

Am meisten geraten Arbeitslose in die Schuldenfalle, heißt es bei der Schuldnerberatung. Aber auch Krankheit, Trennung oder schwere Schicksalsschläge spielen eine Rolle. Und: die fehlende finanzielle Kompetenz. Das heißt: Viele Menschen können mit Geld nicht umgehen.

Schuldnerquote in Bayern gesunken

Insgesamt ist die Zahl der überschuldeten Verbraucher in Bayern zurückgegangen. Von rund 780.000 im Jahr 2020 auf 705.000 in 2021. Also 75.000 Fälle weniger. Damit sinkt die Quote von 7,14 auf 6,43 Prozent. Bayern hat die geringste Schuldnerquote in Deutschland. Im Bundesgebiet liegt sie bei 8,86 Prozent. Das zeigt der aktuelle Schuldneratlas von Creditreform, eine Firma, die in ganz Europa 170.000 Gläubiger vertritt.

Schulden sind vor allem ein städtisches Phänomen

Schulden werden vor allem in den Städten gemacht. Das zeigt der Schuldneratlas für Bayern. Die höchste Quote gibt es in Hof (13,64 Prozent). Aber auch die Ballungsräume Nürnberg (10,56 Prozent) und München weisen hohe Zahlen auf. Ebenso Aschaffenburg und Straubing mit jeweils 10,06 Prozent. Eichstädt steht mit 3,78 Prozent am besten da. Auf dem Land sind Schuldner in Bayern sehr viel seltener.