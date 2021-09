Überraschender Führungswechsel bei MAN-Mutter Traton

Der Volkswagen-Konzern baut die Führung seiner Lkw-Holding namens Traton um. Neuer Chef von Traton wird Christian Levin. Der 54-jährige leitet bereits die schwedische Traton-Marke Scania. Nun übernimmt er in Personalunion auch die Führung der Holding, zu der neben Scania der Münchner Lkw-Produzent MAN gehört.

Traton bekommt "notwendige Beinfreiheit"

Das sei der richtige Schritt zur richtigen Zeit, twittert VW-Konzernchef Herbert Diess. Man gebe dem Unternehmen damit die notwendige Beinfreiheit. Viele Arbeitnehmer, vor allem bei MAN, sehen das aber offensichtlich anders. Das hat der BR aus Arbeitnehmerkreisen erfahren. Denn die seit Monaten herrschende Unruhe dürfte anhalten.

Unter anderem bleibt die Frage, wie geht es mit dem MAN Chef Andreas Tostmann weiter, der auch erst vor einem Jahr die Führung in München übernahm. Außerdem waren einige überrascht, als der frühere Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh vor Kurzem Personalvorstand bei Traton wurde.

Führungswechsel bei Traton zur Unzeit

Die ganzen Führungswechsel kommen zu einer Unzeit für die VW-Tochter. Die LKW-Branche befindet sich wie die Autoindustrie im Umbruch, hin zur Elektromobilität. Daneben leidet auch Traton unter dem weltweiten Chipmangel und kann zahlreiche LKW nicht produzieren. Zudem wird die Marke MAN gerade umstrukturiert, zahlreiche Beschäftigte müssen gehen, allein in Deutschland 3.500.

Die VW-Tochter ist in Bayern ein wichtiger Arbeitgeber, mit aktuell noch mehr als 13.000 Beschäftigten in Nürnberg und München. Außerdem muss auch noch der erst vor kurzem übernommene US-Lastwagenhersteller Navistar in die Holding integriert werden.