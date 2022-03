Überproportional viele Pflegekräfte auf Arbeitsplatzsuche

In Bayern haben sich in den vergangenen drei Monaten überproportional viele Pflegekräfte als arbeitssuchend gemeldet. Seit dem Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes im vergangenen Dezember und dem Bekanntwerden einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht ab Mitte März sind insgesamt 5.767 sozialversicherungspflichtige Pflegekräfte in Bayern auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle gewesen. Das sind nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit mehr als doppelt so viele (+164,8 Prozent) als im gleichen Zeitraum vor zwei Jahren, also vor der Corona-Pandemie.

Die genauen Kündigungsgründe sind unklar

Die Bundesagentur für Arbeit weist allerdings darauf hin, dass die Gründe für die erhöhte Arbeitsplatzsuche unter Pflegekräften unklar sind. Neben der Ablehnung einer Impfung könne es auch möglich sein, dass sich die Betroffenen nicht mehr dem erhöhten Corona-Risiko bei der Versorgung von Patienten aussetzen möchten oder dass im zweiten Pandemie-Winter die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht seien.

Auch ein deutschlandweites Phänomen

Auch deutschlandweit sind im Moment ungewöhnlich viele Pflegekräfte auf Arbeitsplatzsuche. "Wir wissen nicht, ob es einen Zusammenhang mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gibt", sagte der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, bei der Vorstellung der aktuellen Arbeitsmarktzahlen in Nürnberg.

Scheele räumte allerdings ein, dass die Impfpflicht für Pflegekräfte sicher zu einer "Bewegung auf dem Arbeitsmarkt" führen werde. Es gebe aber auf der anderen Seite gerade auch viele Neueinstellungen im Pflegebereich.