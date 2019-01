Überleben im Winter: Ärzte-Bus für Münchner Obdachlose

Ein Leben unter der Brücke - die Realität vieler Obdachloser, der das Münchner Sozialreferat im Herbst letzten Jahres entgegenwirken wollte und Camps unter zwei Brücken der Landeshauptstadt zwangsräumen ließ. Für die Betroffenen wurden Notunterkünfte bereitgestellt, in einer Pension oder im Rahmen des so genannten Kälteschutz-Programms in der Bayernkaserne.

80.000 Menschen in Deutschland ohne Krankenversicherung

Doch mit dem Dach über dem Kopf ist es allein nicht getan: Bundesweit sind nach offiziellen Angaben um die 80.000 Menschen nicht krankenversichert. Die Dunkelziffer ist viel höher. Man schätzt, dass es mehrere 100.000 sind. Nicht nur Wohnungslose, sondern auch Menschen wie Peter, der Jahre lang als Selbständiger privat krankenversichert war. Der Musiker konnte sich nach zwei einschneidenden Ereignissen in seinem Leben nicht mehr leisten:

"Ich habe zwei Unglücksfälle gehabt. Das eine war ein Brand, da habe ich Werte von nahezu 400.000 Euro verloren. Und danach ging ich mit meinem Geschäft, das ich neben der Musik weiterbetrieben habe, völlig bankrott und dann war es von jetzt auf gleich. Ich habe jetzt eine Schuldenlast von über 100.000 Euro und ich könnte, selbst wenn ich jetzt einmal wieder Geld verdienen sollte, dann kann ich eine Rate für die Krankenkasse bezahlen. Aber eine Kontinuität - gar keine Chance." Peter aus München, Patient bei "Ärzte der Welt"

In eine gesetzliche Versicherung konnte der damals 55-Jährige nicht mehr wechseln - aus Altersgründen. Dann der dritte Schicksalsschlag: Peter ist schwer erkrankt. Unterstützung erhält er von der Organisation "Ärzte der Welt". Ihre Mediziner arbeiten ehrenamtlich. Sie behandeln Patienten ohne Krankenversicherung kostenlos, unabhängig von ihrer Herkunft. Sie helfen auch schnell und unbürokratisch bei Behördenangelegenheiten. Mit den Mitarbeitern der Organisation versucht Peter nun, wieder in eine reguläre Krankenkasse aufgenommen zu werden.

Mit dem Ärzte-Bus zur Bayernkaserne

In fast jedem medizinischen Bereich bieten die "Ärzte der Welt" Sprechstunden an - von der Frauenheilkunde bis hin zur psychologischen Betreuung. So auch die Allgemeinärztin Marianne Stix. Die 61-Jährige hat ihre Praxis aufgegeben. Mehrmals im Monat arbeitet sie ehrenamtlich für die Organisation. Am Abend ist sie mit einem professionell eingerichteten Ärzte-Bus unterwegs, begleitet von Cevat Kara. Der promovierte Kulturwissenschaftler ist einer von den drei festangestellten Mitarbeitern der Organisation, arbeitet in dieser als Projektreferent und unterstützt die Ärztin als Dolmetscher. Zweimal in der Woche besucht Marianne Stix die Bayernkaserne, um Obdachlose vor Ort zu behandeln.

"Für mich ist es schon ein Wechselbad, man bekommt ja eine Menge positives emotionales Feedback, wo man manchmal das Gefühl hat, dass man gar nicht so viel getan hat. Es ist fast etwas inadäquat, aber die Leute sind einfach glücklich, dass sie wahrgenommen werden. Gerade hier in der Bayernkaserne leben Menschen vom Betteln oder vom Flaschensammeln. Sie werden, denke ich, nicht wahrgenommen." Marianne Stix, Allgemeinmedizinerin

In der Bayernkaserne übernachten vor allem Frauen und Männer aus osteuropäischen EU-Staaten. Sie kamen, um sich in München eine Existenz aufzubauen. Meist finden sie aber nur tageweise Jobs und erhalten keine Sozialleistungen. Violetta aus Bulgarien bezieht eine deutsche Witwenrente, kann sich von dieser aber keine Wohnung leisten. Die 57-Jährige hätte eigentlich Anspruch auf eine Krankenversicherung, scheitert bislang jedoch an bürokratischen und sprachlichen Barrieren.

"Unsere Absicht ist ja, dass wir die Leute soweit unterstützen, dass sie in das Regelsystem reinkommen, das sie als ganz normal Versicherter hier ihr Leben fortsetzen, aber es gibt manchmal Hürden, die schaffen wir nicht, das macht uns wütend und gleichzeitig traurig." Cevat Kara, Projektreferent Ärzte der Welt

Bislang nur niedrigschwellige Behandlung möglich

Seit Wochen hat Violetta starke Schmerzen. Marianne Stix diagnostiziert Harnwegprobleme. Violetta müsste in ein Krankenhaus. Doch wer soll dann die Kosten tragen? Die "Ärzte der Welt" können nur die Basisbehandlung übernehmen. Nun unterstützen sie Violetta dabei, ihren Anspruch auf eine Krankenversicherung geltend zu machen. Die Bayernkaserne bietet im Winter Obdachlosen zwar ein Bett. Aber es bleibt eine Notunterkunft, weiß Ärztin Marianne Stix:

"Man ist weit davon entfernt zu sagen, dass das etwas mit Würde zu tun hat für die Menschen. Das ist teilweise schon frustrierend." Marianne Stix, Allgemeinmedizinerin

Pro Jahr behandeln die ehrenamtlichen Mediziner bei "Ärzte der Welt" über 800 Frauen und Männer. Ihre zentrale Forderung: Alle Menschen sollen eine angemessene Gesundheitsversorgung erhalten.