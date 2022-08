Deswegen ist die Übergewinnsteuer kein Allheilmittel

Explodierende Energiepreise sind nicht für alle ein Problem: einige Öl-Multis, Stromhändler und viele Versorger nutzen das als Chance. Viele von ihnen - wenn auch nicht alle - machen derzeit zum Teil sagenhafte Rekordgewinne.

Solche Krisengewinne würden viele gern umverteilen und Menschen mit kleineren Einkommen zukommen lassen, die besonders unter der Inflation zu leiden haben. Solche Umverteilungspläne gibt es zum Beispiel bei SPD- und Grünen-Politikern, bei Gewerkschaften und Sozialverbänden.

In der Realität wirft die geforderte Übergewinnsteuer aber zahlreiche Probleme und unbeantwortete Fragen auf.

Was ist ein "Übergewinn"?

In der aktuellen Debatte verstehen viele unter einer Übergewinnsteuer eine zusätzliche Steuer, die für Unternehmen erhoben werden soll, die in der Energiekrise ohne eigene Leistung und ohne neue Innovationen "große Gewinne" machen. Eigentlich aber gibt es den Begriff des "Übergewinns" so nicht.

Unternehmen machen entweder Gewinne, die sie versteuern, oder Verluste, die sie von der Steuer absetzen können. Besteuert wird nur, was am Ende übrig bleibt, wenn alle Kosten wie für Einkauf, Beschaffung, Personal und Mieten abgezogen sind. Dazu gehört auch der Aufwand für Investitionen, Schuldzinsen und die Abschreibung auf alte Firmenwerte, weil auch Anlagen und Maschinen mit der Zeit an Wert verlieren. Es stimmt zwar, dass sich einige Unternehmen "arm" rechnen und viele Steuertricks kennen, aber unterm Strich geht der Staat dabei auf lange Sicht keineswegs leer aus.

Wie schnell käme eine Übergewinnsteuer?

Leider dauert es recht lange, bis der Fiskus von den Gewinnen der Unternehmen wirklich etwas hat, mehrere Monate, wenn nicht Jahre. Selbst in der öffentlichen Jahresbilanz vom vorangegangenen Geschäftsjahr, wie sie einige börsennotierte Unternehmen vorlegen müssen, lassen sich mögliche aktuelle Steuerzahlungen noch nicht unbedingt erkennen.

Neben der betriebswirtschaftlichen Bilanzierung, die nach unterschiedlichen Methoden erfolgt (nach deutschem Handelsgesetzbuch HGB oder internationalen IFRS-Standards, etc.) gibt es eine steuerliche Bilanz. Doch die bekommen Politik und Öffentlichkeit nicht zu sehen, sondern nur das Finanzamt, weil sie unter das Steuergeheimnis fällt.

Die Idee: Schneller und höher den Umsatz besteuern – wie bei der Mehrwertsteuer

Es gibt jedoch eine Steuer, die Unternehmen sofort bezahlen müssen, sobald sie etwas an private Endkunden verkauft haben, nämlich die Mehrwertsteuer. Für die Unternehmen ist das ein durchlaufender Posten: Sie schlagen diese Steuer auf ihren eigentlichen Nettoumsatz einfach drauf. Anschließend führen sie vom dadurch erhöhten Bruttoumsatz die Summe an den Staat ab, die die Verbraucherinnen und Verbraucher beim Endpreis extra gezahlt haben.

Es handelt sich dabei um eine Verbrauchssteuer, die erst bei der endgültigen Nutzung anfällt. So lange sich das Produkt noch im Herstellungsprozess befindet und zwischen Unternehmen unterwegs ist, fällt keine solche Steuer an. Der "Mehrwert" soll nur einmal am Ende der Lieferkette besteuert werden.

Zusätzliche Umsatzsteuer für Unternehmen?

Um an die aktuellen "Übergewinne" einiger Energiekonzerne heranzukommen, sollen die jetzt einfach einen Teil ihrer Umsätze an den Staat abgeben, egal wie viel Gewinn sie am Ende machen und wofür sie ihre Erträge eigentlich verwenden wollten. Wie das Ganze betriebswirtschaftlich und steuerlich aussieht, soll im Einzelfall keine Rolle spielen. Eine solche Zusatzsteuer oder Sonderabgabe würde der bisherigen Art der Besteuerung zuwiderlaufen.

Der unabhängige Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium warnt aber vor einem Systembruch und einem möglichen Vertrauensschaden bei den Unternehmen. Auch bei vorwiegend krisenbedingten außergewöhnlichen Gewinnen gebe es große Abgrenzungsprobleme zu der ganz normalen Geschäftstätigkeit. Die sei immer auch zufälligen Schwankungen ausgesetzt. Strukturelle Verzerrungen in Produktion und Wirtschaft könnten die Folgen einer unüberlegten Übergewinnsteuer sein, heißt es in einer Stellungnahme des Beirats.

Häufig wird das Beispiel RWE genannt, weil der Konzern in der Energiekrise wesentlich mehr verdient als vorher und nun als Krisengewinnler dastehen könnte. Auch der Energiekonzern EnBW verdiente besser als im Vorjahr, aber nur unwesentlich. Bei Uniper gab es dagegen ein Desaster, so dass sich die Bundesregierung zu Staatshilfen veranlasst sah. In dem Zusammenhang wäre das wohl die "Untergewinnhilfe" gewesen als Gegenstück zur Übergewinnsteuer.

RWE bietet Bezahlung der Gasumlage und Ausbau von Windkraft an

Ohne auf die Frage nach einer möglichen Übergewinnsteuer einzugehen, will sich der Düsseldorfer Energieriese RWE auf andere Art beliebt machen bei den Verbrauchern. So stellte der Konzern den Gas-Kunden in Aussicht, dass sie bei ihm nicht die geplante Gasumlage bezahlen müssten. Die könnte aus den laufenden Gewinnen des Unternehmens beglichen werden, weil RWE ja gerade so gut verdient.

Daneben verspricht der RWE-Vorstand, die überraschend hohen Erträge des laufenden Jahres in den Ausbau alternativer Energien wie Windkraftanlagen zu stecken. Auch mit denen wurde in den vergangenen Monaten sehr viel Geld verdient, was aber im Vorjahr noch nicht der Fall war. Gerade solche Investitionen in Erneuerbare sollen sich besonders lohnen, weil Wind und Sonne als primäre Energieträger kostenlos zur Verfügung stehen. Daneben profitierte RWE von seinen fossilen Altbeständen, wie den besonders umweltschädlichen Braunkohlekraftwerken. Dort soll ein Kraftwerksblock jetzt doch nicht vom Netz gehen. Der Grund sei die allgemeine Gas- und Stromkrise.

Auch Windenergie und Solaranlagen noch lang keine Selbstläufer

Nicht alle Unternehmen haben mit alternativen Energien und klimaneutralen Zukunftstechnologien in der Vergangenheit so gute Erfahrungen gemacht wie RWE zurzeit. Man denke nur an die Siemens-Windkrafttochter Gamesa, die seit Jahren nun schon regelmäßig dem ganzen Unternehmensbereich von Siemens Energy die Bilanz verhagelt. Ähnlich wie beim Uniper-Konzern, der sich – anders als RWE - zu stark von russischen Gaslieferungen abhängig machte, gibt es auch im Energiebereich Gewinner und Verlierer aufgrund von gutem und schlechtem Management – oder einfach nur wegen günstiger Umstände und glücklicher Zufälle.

RWE könnte Investitionen stoppen

Was würde RWE nun machen, wenn der Konzern trotz aller guten Vorsätze (keine Gasumlage und mehr Ökostrom) eine Übergewinnsteuer aufgebrummt bekäme? Nach dem italienischen Modell, das auch in Deutschland im Gespräch ist, soll ab einer bestimmten Zugewinngröße (mehr als zehn Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum) einfach ein Viertel direkt vom Umsatz an den Staat abgeführt werden (25 Prozent noch im laufenden Jahr). Mehr als neun Milliarden Euro erwartete die Regierung in Rom bereits zum ersten Stichtag Ende Juni.

Doch es geschah: Nichts. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, sollen alle italienischen Unternehmen, die es betraf, die Zahlung erst einmal komplett verweigert haben. Vielleicht wollen sie dagegen klagen oder die Verordnung auf anderem Weg zu Fall bringen. Was sie auf jeden Fall tun können: ihre Investitionen in Italien drastisch einschränken, um später nicht auf mögliche Gewinne darauf die Sonderabgabe zu zahlen.

Keine Energiewende ohne freiwillige private Investitionen

Auch wenn RWE seine laufenden Gewinne in alternative Energien steckt, kann eine mögliche Übergewinnsteuer eine entscheidende Rolle spielen. Neue Windräder lohnen sich nur, wenn sie eines Tages satte Gewinne abwerfen dürfen. Die wären dann auch zu versteuern. Eine verstärkte Abschöpfung durch eine Übergewinnsteuer könnte die ganze Investition aber von Vorneherein in Frage stellen.

Grundsätzlich wäre es für RWE am einfachsten, die alten Kohlekraftwerke, die jetzt wieder gefragter sind, mit minimalen Kosten und maximalem Gewinn so lange wie möglich weiter laufen zu lassen. Die geplanten Investitionen in Erneuerbare erfolgen vor allem aus dem Grund, dass der Konzern damit Steuern sparen und sich die Zukunft sichern will.

Gegenbeispiel: Mineralölkonzerne verdienen mit alten Anlagen am meisten

Eine Branche, die dagegen nicht mehr so gern in die Zukunft investiert, sind internationale Öl-Multis. Da ist zum einen das bekannte Opec-Förderkartell, das die Menge des verfügbaren Erdöls bewusst immer möglichst gering halten will, um damit besonders hohe Lieferpreise zu erzielen. Auch die angeschlossenen Konzerne scheinen sich irgendwie daran zu halten und investieren seit Jahren immer weniger in die Erschließung neuer Öl- und Gasreserven. Bestes Beispiel sind alte Raffinerien, die erst dann so richtig viel abwerfen, wenn es zu Engpässen bei Benzin und Heizöl kommt. Der Anreiz, bei fossilen Energieträgern neu einzusteigen, ist bei Investoren auch wegen der Klimaschädlichkeit der Branche gering.

Großbritannien: Verzicht auf Übergewinnsteuer gegen Investitionen

Anders als in Deutschland haben in Großbritannien mit BP und dem britisch-niederländischen Royal Dutch Shell-Konzern gleich mehrere Öl-Multis ganz oder teilweise ihren Firmensitz. Dort könnte dann auch eine Übergewinnsteuer abgeschöpft werden, die zumindest im Gespräch ist. Die Regierung in London soll aber bereit sein, auf diese Sonderabgabe zu verzichten, wenn die Konzerne im Gegenzug versprechen, wieder mehr in Großbritannien zu investieren und mehr Öl aus der Nordsee zu fördern.