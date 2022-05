Überangebot an Ausbildungsplätzen: Messe bietet Orientierung

Ausbildungsmesse will junge Menschen in der Region halten

Nach zwei Jahren Pause sollte die Kulmbacher Karrieremesse, wie die Ausbildungsmesse offiziell heißt, so bald wie möglich wieder in Präsenz stattfinden. Es sei eben doch anders, sich vor Ort und bei persönlichen Gesprächen einen Eindruck von einem Beruf zu verschaffen, sagt Alexander Battistella vom Arbeitskreis Schule-Wirtschaft. Zusammen mit dem Landratsamt Kulmbach hat der Arbeitskreis die Veranstaltung im Eiltempo organisiert – im September beginnt das neue Ausbildungsjahr. 103 Firmen, Handwerksbetriebe und weiterführende Schulen präsentieren sich. Dazu Bundeswehr, Bundespolizei und Landespolizei. Das seien viele und wichtige Aussteller, sagt Landrat Klaus Peter Söllner (FW).

Alle gemeinsam sind sie auf der Suche: nicht nur nach ausgelernten Fachkräften, sondern auch Auszubildende werden händeringend gesucht. Die Hoffnung des Landrats: Wenn die jungen Menschen sehen, welche Berufe und Perspektiven es im Landkreis gebe, könne man sie in der Region halten.

Fachkräfte und Auszubildende händeringend gesucht

Zimmereibetriebe, Energietechnikunternehmen und Installationsfirmen führen an ihren Ständen vor, was künftige Auszubildende lernen werden. Da wird gesägt, gelötet und gebogen. Handwerker und Auszubildende im ersten oder zweiten Lehrjahr, zum Teil in traditioneller Kluft, im Blaumann oder moderner Funktionskleidung zeigen, wie es geht. Am Stand einer Installationsfirma aus Thurnau bekommen alle Frauen ein, von einem Auszubildenden frisch gebogenes, Herz aus Kupferrohren überreicht. Die Azubis sollen ihre Altersgenossen ansprechen und aufmerksam machen, so wie Alrun Berthold- Klein, die den Beruf des Zimmerers lernt.

Die junge Frau in der schwarzen Handwerkskluft fällt auf – auch weil sie so ziemlich die einzige in der Turnhalle ist, die einen einst klassischen Männerberuf lernt. Dabei sei die Arbeit längst nicht mehr so körperlich anstrengend wie früher, sagt ihr Ausbildungsleiter. Die Berufe seien mittlerweile sehr technisch, es gebe viele Hilfsmittel. Niemand müsse mehr einen Dachbalken alleine tragen.

Frauen zieht es noch immer ins Büro, Männer an die Werkbank

Und dennoch fällt auf, dass die traditionelle Teilung in Männer und Frauenberufe noch nicht überwunden ist. Das sagt auch Helmut Lauterbach, Ausbildungsleiter bei Glen Dimplex. Die jungen Frauen würden immer noch lieber einen Büroberuf lernen, junge Männer gingen eher in die technische Richtung. Dabei sei das Geschlecht in beiden Berufsfeldern heute vollkommen egal. Dazu komme, das bestätigen alle Ausbildungsleiter auf der Kulmbacher Ausbildungsmesse, dass die jungen Leute meist überhaupt nicht wüssten, was sie wollen. Die Voraussetzungen vieler Schulabgänger: Sie wollten sich im Beruf nicht schmutzig machen, die Arbeitszeiten sollten angenehm und die Work-Life Balance gewahrt sein. Am Wochenende arbeiten wollten nur wenige.

Wasser und Forst: Viele Berufe gehen Hand in Hand

Leo Busch, der angehende Wasserwerker, findet seinen Beruf toll. Er trägt künftig Verantwortung für die Wasserversorgung einer Stadt. Ist das Wasser sauber? Kommt genug aus den Quellgebieten? Funktionieren die Leitungen? Da sei viel zu lernen und es sei fachübergreifend. Sein Kollege Jannis Trapper lernt bei den Kulmbacher Stadtwerken gerade den Beruf des Forstwirts. Er wird einmal für das Quellgebiet bei Marktschorgast zuständig sein und dafür sorgen, dass der Baumbestand stimmt, der für die Wasserqualität wichtig ist und die Leitungen nicht durch Wurzeln beschädigt werden. Wenn es bei Jannis im Quellgebiet eine Havarie gibt, kommt bei Leo im Kulmbacher Wasserwerk kein Wasser mehr an. So gehen Berufe Hand in Hand. Die Welt – auch im Kleinen – ist schließlich eng verzahnt. Auch das können die Besucher der Kulmbacher Ausbildungsmesse erfahren.