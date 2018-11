U-Bahn-Deal: Milliardenauftrag für Siemens in London

Seit 1906 gehört die Piccadilly Line der Tube, wie die Londoner ihre U-Bahn nennen, zu den wichtigsten Verkehrsverbindungen von Großbritanniens Hauptstadt. Mit 700.000 Passagieren pro Tag ist sie eine der meist genutzten U-Bahn-Linien der Welt. Seit Jahren gilt sie als völlig überlastet und renovierungsbedürftig. So stammen die Züge aus den 70er Jahren.

94 Züge bestellt

Der Betreiber TfL will dieses Herzstück des Londoner Verkehrs nun mit einem Milliardenaufwand modernisieren. Ein zentraler Auftrag geht an Siemens. Der Münchner Konzern soll in den kommenden Jahren 94 neue Züge liefern, dazu kommt ein Service-Vertrag über 40 Jahre. Die Anforderungen sind hoch: In den kommenden Jahren will der Betreiber die Zahl der Passagiere massiv steigern, da die Bevölkerung Londons rasant wächst. Insgesamt hat die Order einen Wert von umgerechnet 1,7 Milliarden Euro.

Mit diesem Milliardenauftrag sticht Siemens gleich mehrere Wettbewerber aus. Dazu gehört auch der französische Alstom-Konzern, mit dem Siemens-Chef Joe Kaeser seine Bahnsparte verschmelzen will.