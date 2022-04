Twitter: Aktionäre müssen der Übernahme auch noch zustimmen

Rund 44 Milliarden Dollar will Tesla-Chef Elon Musk für den Kurznachrichtendienst Twitter bezahlen. Für die Aktionäre würde das bedeuten, dass sie von Musk für jeden Anteilsschein 54,20 Dollar erhalten. Sie müssen dieses Angebot nicht annehmen und können darauf spekulieren, mehr zu bekommen. Das gilt insbesondere deshalb, weil Musk schon gesagt hat, dass er Twitter von der Börse nehmen will.

Twitter von der Börse nehmen ist teuer

Ein solches Delisting geht nur, wenn er fast alle Aktien besitzt. Erfahrungsgemäß ist es extrem teuer, die letzten Anteilsscheine zu kaufen, die am Ende für den sogenannten Squeeze Out fehlen. Also um alle Aktionäre aus dem Unternehmen hinauszudrängen. Investoren können jetzt noch bei Twitter einsteigen, um als neue Aktionäre von Musk einen höheren Preis zu verlangen.

Wenn Musk darauf nicht eingeht und sich mit einer Mehrheit begnügt, könnte er zwar das Unternehmen führen, müsste Twitter dann aber an der Börse lassen. In diesem Fall wäre er den übrigen Aktionären weiter Rechenschaft schuldig und müsste alle seine Schritte begründen, Geschäftsberichte vorlegen und andere Börsenregeln befolgen. Genau das will Musk aber nicht, weil er bei Twitter völlig frei schalten und walten möchte.

Hoher Preis für völlige unternehmerische Freiheit

So gesehen war es taktisch unklug von Musk, sich von vorneherein darauf festzulegen, nicht nur die Mehrheit zur Führung des Unternehmens, sondern Twitter gleich ganz zu kaufen. Sein Angebot hat im Vorfeld bereits die Frage aufgeworfen, was Musk eigentlich mit der Social Media Plattform vorhat.

So lange es noch weitere Aktionäre gibt und Twitter an der Börse gelistet bleibt, müsste Musk diesen Miteigentümern über alle seine Absichten, die Zukunftsstrategie und auch die Wirtschaftlichkeit Auskunft geben. Das scheint aber eben gerade nicht das zu sein, was dem reichsten Mann der Welt vorschwebt.

Musk fordert Börse und Aktionäre geradezu heraus

Wenn es schlecht für ihn läuft, müsste er den Kaufpreis für Twitter noch gehörig aufstocken, um die totale Kontrolle dort zu erlangen. Wenn es gut für ihn läuft, geben sich die allermeisten Aktionäre mit seinem Angebot zufrieden und leisten keinen Widerstand mehr, um den Preis noch weiter in die Höhe zu treiben.

Was es letztlich kosten wird, lässt sich kaum vorhersagen. So können Aktionäre mit Klagen gegen einzelne Regelungen des Angebots eine Übernahme vor Gericht erheblich verzögern und sich auch dafür entschädigen lassen. Es gibt viele Möglichkeiten, woran ein solcher Deal noch scheitern könnte.

Wie viel könnte Musk am Ende für Twitter bezahlen?

Es ist vor allem die hohe Bewertung der Aktien von Tesla, die den Gründer des E-Autoherstellers so reich gemacht hat. Trotz all seiner Milliarden musste Musk dem Verwaltungsrat von Twitter einen genauen Finanzierungsplan vorlegen, um die Glaubwürdigkeit seines Angebots zu untermauern. Es war also keineswegs von vorneherein eine ausgemachte Sache, dass der reichste Mann der Welt sich Twitter einfach so leisten kann.

Selbst Musk musste Banken um Kredit bitten

Dazu muss selbst Musk Schulden machen, deren Finanzierung er nach einer geglückten Übernahme von Twitter dem Unternehmen selbst aufbürden könnte. Ein solches Modell der schuldenfinanzierten Übernahme (Dept Equity Swap) ist bei Hedgefonds und anderen Firmenjägern sehr beliebt. Die Forderung der Bank für den Twitter-Kredit von Musk würde dann zu Gunsten der entsprechenden Kapitalbeteiligung (der Twitter-Aktien) getauscht.

Die Bank gibt also Musk Geld, der es dann in Twitter investiert und einen Teil der Aktien als Sicherheit an die Bank verpfändet. Der Betriebsgewinn von Twitter soll dann die Zinszahlung und (wenn nötig) auch die mögliche Tilgung des Kredits leisten.

Ist der Kaufpreis für Twitter nicht ohnehin zu hoch?

Ein Problem dabei ist die geringe Ertragskraft und wirtschaftliche Schwäche von Twitter, die Musk selbst kritisierte. Im Vergleich zum Meta-Konzern und seinem Sozialen Netzwerk Facebook oder gar mit Alphabet und Google sind die Anzeigenerlöse und Gewinne, die Twitter erzielt, sehr gering.

Fraglich ist also, wie Musk die hohen Kosten der Übernahme – die Zinsen für den Bankkredit bei Twitter wieder einspielen will. Er kündigte zwar an, dass er Twitter profitabler machen will, aber genauere Pläne dazu sind nicht bekannt.

Musk will offenbar hohes persönliches Risiko bei Twitter tragen

Stand heute handelt es sich bei dem Milliardenkredit, den der Tesla-Chef für seine Twitter-Übernahme in Anspruch nehmen will, wohl eher um einen persönlichen Deal, den er zunächst auf eigenes Risiko durchziehen will. Andere Investoren wie Aktionäre schließt er dabei ausdrücklich aus.

Die Frage ist also berechtigt, wie weit Musk bei seinem geplanten Alleingang gehen will und kann, wenn er Gegenwind von den anderen Aktionären bekommt. Würde er für Twitter von den Banken noch mehr Kredite bekommen, um sie alle rauszukaufen oder müsste er sich dann nicht doch einen Partner suchen und den Alleingang beenden?