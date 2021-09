TV-Gerätehersteller Loewe kauft Werksgelände in Kronach zurück

Der TV- und Unterhaltungsgerätehersteller Loewe mit Sitz in Kronach kauft nach langen Verhandlungen das Firmengelände in Kronach zurück. Nach BR-Informationen hat sich die Unternehmensführung mit der Eigentümerin, der Stadt Kronach, über einen Rückkauf geeinigt. In der kommenden Woche muss der Stadtrat dem Grundstücksverkauf noch formal zustimmen.

Monatelange Verhandlungen über Werksgelände-Rückkauf

Vorausgegangen waren monatelange Verhandlungen um das Gelände. Die Stadt Kronach hatte es nach der ersten Insolvenz des Unternehmens gekauft, um es weiter zu entwickeln. Nach der zweiten Insolvenz 2019 und der Übernahme durch den Investor Aslan Khabliev hatte Loewe im vergangenen Jahr Interesse am Rückkauf des Firmengeländes geäußert. Allerdings blockte die Stadt lange Zeit ab, wollte das Industriegelände nicht verkaufen.

Loewe drohte Kronach als Standort aufzugeben

Loewe hatte der Stadt allerdings deutlich gemacht, den Standort Kronach aufzugeben, sollten die Verhandlungen platzen. Bereits Anfang September war Loewe-Investor und Geschäftsführer Aslan Khabliev guter Dinge, dass die Stadt dem Rückkauf des Geländes zustimmen werde. Dem BR sagte er: "Loewe liebt Kronach und Kronach liebt Loewe".

Stadt Kronach und Khabliev einigen sich über Rückkauf

Nach BR-Informationen hat sich die Stadt Kronach jetzt mit Aslan Khabliev geeinigt, das Loewe-Werksgelände in der Industriestraße zu verkaufen. Ein Rückkauf werde die Grundlagen für eine weitere internationale Ausrichtung und eine erfolgreiche Zukunftsstrategie von Loewe schaffen, teilte das Unternehmen bereits im Juni 2021 mit. Der Kronacher Stadtrat hatte sich für den Deal ausgesprochen, um eine Abwanderung des Unternehmens und der Arbeitsplätze zu verhindern.

Loewe produziert in Kronach TV-Geräte

Derzeit beschäftigt Loewe am Standort Kronach rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neue Produkte auf dem Markt sollen helfen, das Geschäft mit TV-Geräten und Unterhaltungselektronik Made in Kronach langfristig zu sichern. In der kommenden Woche wollen Stadt Kronach und Loewe die Details des Vertrags vorstellen.