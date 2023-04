Tupperware pleite: Letzte Hoffnung Umschuldung, neuer Vertrieb

So richtige Tupperpartys wie früher gibt es schon lange nicht mehr. Der exklusive Vertrieb von zu Hause aus mit eingeladenen Gästen, die sich für die Kunststoffbehälter interessieren, endete spätestens mit dem Online-Shop von Tupperware. Dort kann jeder alle Boxen ganz bequem im Internet bestellen. Außerdem gibt es die früher so heiß begehrte Ware in den USA inzwischen in 1.900 Discount-Läden.

Tupperware auch in Deutschland bald beim Discounter?

Auch in Deutschland war Ende letzten Jahres bereits geplant, mit großen Handelsketten wie Rewe oder Discountern wie Aldi und Lidl Vertriebsgespräche zu führen. Auf dem amerikanischen Heimatmarkt waren die Verkäufe 2022 um ein Fünftel auf 303 Millionen Dollar eingebrochen. Ende letzte Woche räumte der Kunststoffdosen-Hersteller massive wirtschaftliche Probleme ein. Dieser ersten Gewinnwarnung vom Freitag folgte heute eine zweite. Dazwischen lag ein Kurseinbruch der Tupperware-Aktie um fast 50 Prozent an einem Tag. Wie es weitergeht, hängt nun von dem geplanten Verkauf von firmeneigenen Immobilien ab, die – so die Hoffnung – bis zu 700 Millionen Dollar in die Kasse spülen sollen. Das wären mehr als zwei Jahresumsätze.

Wie sieht es aus mit der langfristigen Garantie für Tupper-Dosen?

Wenn selbst das nichts mehr hilft, bestünde immer noch die Hoffnung, dass ein anderer Hersteller zumindest die Markenrechte übernimmt und die gute alte Tupperware in anderer Form dann weiterleben lässt. Die hohe Bekanntheit könnte eine Chance sein, dass sich Interessenten für eine Fortführung des Unternehmens mit den weltberühmten Kunststoffdosen finden. Ob die aber auch das langfristige Garantie-Versprechen einlösen wollen, lässt sich heute nicht vorhersagen. Tupper-Dosen sollen nach Hersteller-Angaben besonders lange halten und dadurch einen höheren Verkaufspreis rechtfertigen, verglichen mit anderen Boxen, die ganz ähnlich aussehen.