TÜV-Prüfer ziehen gemischte Bilanz bei E-Autos

Von Juli 2020 bis Juni 2021 kamen insgesamt rund 10 Millionen Autos zur Hauptuntersuchung zu den TÜV-Prüfstellen. Bei den jungen Fahrzeugen, die zwischen zwei und drei Jahre alt sind, fielen knapp fünf Prozent durch. Das heißt, die Mängel waren so gravierend, dass die Fahrzeuge erst einmal repariert werden mussten, bevor sie erneut zur Untersuchung kommen durften. Elektroautos schnitten nicht viel besser ab als herkömmlich betriebene Autos.

Durchwachsene Bilanz bei Elektroautos

Der TÜV-Verband hat sich vier der hierzulande am häufigsten verkauften Elektroautos angesehen, den Smart Fortwo Electric Drive, den BMW i3, den Renault Zoe und das Model S von Tesla. Man habe erstmals in diesem Jahr so viele Elektrofahrzeuge bei den TÜV Prüfungen gehabt, dass man valide Aussagen treffen könne, so der Geschäftsführer des TÜV-Verbands auf BR24 Anfrage. Es lasse sich grundsätzlich feststellen, dass Elektroautos weder besser noch schlechter als Verbrenner abschnitten, es komme sehr auf das jeweilige Modell an.

Licht und Schaden bei der Hauptuntersuchung

Der Smart Fortwo Electric Drive lag mit einer Mängelquote von 3,5 Prozent unter dem Durchschnitt. Der BMW i3 erreichte exakt den Durchschnittswert. Die Tester vom TÜV bemängelten bei diesen Fahrzeugen häufig kaputte Abblendlichter und defekte Bremsscheiben. Schlechter schnitt dagegen der Renault Zoe ab - mit einer Mängelquote von 5,7 Prozent. Hier gab es vor allem Probleme mit den Scheinwerfern und Achsaufhängungen. Besonders negativ fiel bei den untersuchten Elektroautos das Model S von Tesla auf. Hier fiel jeder zehnte geprüfte Wagen durch die erste Hauptuntersuchung. Bei dem TÜV-Verband spricht man von einer ersten Bewertung mit Licht und Schatten.

TÜV empfiehlt: Bremse regelmäßig betätigen!

Die Prüfer haben zudem festgestellt, dass bei Elektroautos Probleme mit den Bremsen typisch sind. Sie würden im Vergleich zu Verbrennern deutlich seltener benutzt werden und korrodierten deshalb häufiger, so die Begründung. Grund sei die Rückgewinnung der Bremsenergie, wenn die Fahrer den Fuß vom Gaspedal nehmen und das E-Fahrzeug automatisch verzögert. Möglichst bei jeder Fahrt sollte mal gebremst werden, so der Rat des TÜV-Verbands.

Prüfer schauen sich nicht alles an

Die Vorschriften zur Hauptuntersuchung wurden bereits entsprechend angepasst. So achten die Prüfer unter anderem darauf, in welchem Zustand die Isolierungen sind, ob die Hochvolt-Batterie richtig sitzt und wie Leitungen, Anschlüsse und Stecker ausschauen. Sofern das Ladekabel vorhanden sei, werde das leichte Einstecken und Abziehen des Steckers vom Ladekabel geprüft. Kontrolliert werde auch die Funktion der Wegfahrsperre bei angeschlossenem Ladekabel. Allerdings kann das nur überprüft werden, wenn ein Ladekabel vorhanden ist. Bis jetzt gibt es hier keine Mitführpflicht. Deshalb fordert der TÜV-Verband, dass eine solche Mitführpflicht gesetzlich verankert wird, damit die Ladekabel auch überprüft werden können. Zudem werde die Batterie lediglich einer - wie es heißt - sachverständigen Sichtprüfung unterzogen. Dabei ist der Akku eines der wichtigsten Bestandteile eines Elektroautos.